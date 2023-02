Cruz Azul se encuentra en una situación crítica y su mercado de pases no fue demasiado movido. Es por esa razón que Raúl Gutiérrez realizó una gran exigencia.

En las vísperas de una nueva fecha de la Liga MX, el mercado de pases está finalizando y los clubes prácticamente han cerrado sus plantillas. Daba la sensación de que el Cruz Azul iba a realizar una movida sobre el final del periodo de transferencias, pero todo indica que no lograrán ejecutar ningún traspaso de última hora. Por supuesto, esta situación molestó al entrenador.

Lo que sucede es que 'La Máquina' se encuentra en las últimas posiciones de la tabla y el equipo no está mostrando un buen rendimiento. Y más allá de los problemas colectivos que muestra el conjunto, da la sensación de que la plantilla necesita algo más de jerarquía. Es por esta situación que Raúl Gutiérrez había pedido por la llegada de un delantero.

El nombre de Radamel Falcao había sonado con mucha fuerza, pero el club no cuenta con cupos de extranjeros libres y por eso no lograron acelerar por él. Si bien se especuló con las salidas de Iván Morales y Michael Estrada, no lograron sellar sus salidas. Por lo tanto, esta será una de las cuestiones a mejorar en el mercado de verano.

La nueva exigencia de Raúl Gutiérrez en Cruz Azul

El plan del entrenador de Cruz Azul es que en el mercado de verano haya una gran inversión por parte del club para poder competir en la League Cup. Este torneo que tendrá la participación de los equipos de la MLS y la Liga MX comenzará a finales de julio y tendrá mucha importancia. Por lo tanto, el objetivo es reforzarse para dicha competencia.

Asimismo, Ramiro Funes Mori finaliza su contrato en junio y da la sensación que no extenderá su vínculo con la institución. Además, si tiene una temporada regular, Iván Morales y Michael Estrada podrían despertar el interés de otros equipos y así poder liberar aún más cupos de extranjeros. La intención de Potro Gutiérrez es incorporar delanteros de jerarquía.