En la víspera del partido del Cruz Azul contra Toluca por la sexta jornada del torneo Clausura 2023, que podría definir la destitución de Raúl el Potro Gutiérrez si se da un resultado negativo, en la órbita celeste han desfilado candidatos para ser el nuevo director técnico celeste, entre ellos Miguel Herrera que ya quedó descartado, Juan Francisco Palencia y más recientemente Ricardo Gareca.

La aparición de Ricardo Gareca entre los prospectos a director técnico de Cruz Azul hizo recordar que durante la época de fichajes para el torneo Clausura 2023, Cruz Azul alardeó la posibilidad de fichar a delanteros como el uruguayo Luis Suárez o el colombiano Radamel Falcao, versión que algunos consideraron irrealizable desde el primer momento que la escucharon.

Nicolás Morales no hizo dramas tras la derrota

Cruz Azul sufrió una dolorosa derrota por 3-0 como local en La Noria ante Rayadas del Monterrey por la sexta jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX Femenil. Tras el partido, Nicolás Morales, director técnico de las celestes, apuntó: "Sabemos que hay equipo fuertes, como es el caso de hoy (Rayadas). No podemos hacer drama por la derrota, porque la verdad nos ganó un buen equipo. Ni éramos los mejores cuando por ahí nos tocó ganar, ni somos los perores ahora que perdimos".

Carlos Hermosillo nunca se creyó lo de Radamel Falcao

La afición de Cruz Azul se ilusionó cuando la directiva celeste habló de fichar a delanteros de cartel internacional como el uruguayo Luis Suárez, el ecuatoriano Enner Valencia y el colombiano Radamel Falcao para el torneo Clausura 2023. Para el histórico goleador Carlos Hermosillo, un fichaje de esa categoría no está al alcande de los actuales dirigentes de la Máquina: "Cuando tú tienes gente que, no los culpo, pero no tienen idea de futbol y se dejan llevar no sé por quién... Hablaron de (Radamel) Falcao y jugadores que no iban a venir, fue puro verso. Hubiera sido maravilloso pero no van a venir, los aficionados de Cruz Azul tenemos quizá lo que merecemos por la directiva que tenemos".