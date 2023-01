Se viene el torneo Clausura 2023 de la Liga MX y la Máquina del Cruz Azul hará su presentación el domingo 8 de enero de visita ante los Xoloitzcuintles del Tijuana en la cancha del estadio Caliente. Pero en el entorno celeste hay una crítica ante la inconsistencia de la directiva.

Carlos Hermosillo, máximo goleador en la historia de Cruz Azul, no está conforme con los dos refuerzos que llegaron del futbol argentino a la Máquina para el torneo Clausura 20223: el mediocampista Ramiro Carrera y el delantero Augusto Lotti. No los consideró a la altura del equipo celeste. "Revisa las contrataciones, (Ramiro) Carrera y (Augusto) Lotti vienen de equipos chiquitos, nadie los compró. ¿Por qué en Cruz Azul vamos a revivir muertos?. Los extranjeros que vengan deben venir de equipos de más nombre, de más peso".

En entrevista para W Deportes, Carlos Hermosillo criticó a Víctor Velázquez, presidente, y Carlos López de Silanes, director deportivo, y señaló que estuvo cerca de trabajar con ellos: "Me citaron en un restaurant, me prometieron que yo iba ser no sé qué. Me citaron para grabar un video y después nada. No me dijeron nada, yo no le creo nada a estos tipos. La gente que no tiene palabra no vale nada, no es confiable. Ahora ya no puedo. Amo a Cruz Azul, me encantaría hacer algo por el equipo, pero yo no trabajo con gente así. Si en algún momento cambia el esquema, la gente encargada, que presenten un proyecto, tal vez sí. Por ahora estoy bien, estoy cómodo en el micrófono. Me gusta muchísimo lo que hago, así que tampoco es que me muera por ir".

Desde su posición como comentarista de Telemundo, Carlos Hermosillo habló de la incorporación de Oscar el Conejo Pérez a la directiva de Cruz Azul: "Vi al Conejo Pérez en Qatar, lo quiero, lo respeto, es gran amigo y le deseo lo mejor. Lo único que yo le decía es que ojalá no lo utilicen para después darle una patada. Él tiene conocimiento y lo puede hacer muy bien, pero lo pueden utilizar. Me da gusto que él sea tomado en cuenta y que pueda tomar decisiones".

Hermosillo criticó la Copa Sky ganada por Cruz Azul

Antes de que finalizara el año 2022, Cruz Azul ganó la Copa por México, también conocida como Copa Sky, pero Carlos Hermosillo no le dio valor a este trofeo: "Ganar estos torneos piteros no cuentan. Los que cuentas son los de liga y para una institución tan grande como Cruz Azul no tienen significado. Van a la vitrina, pero son trofeos de cartón. La afición no quiere eso".