La Máquina de Cruz Azul se encontraba ante la gran posibilidad de pelear por un nuevo título, y enfrentaba a los Pumas de la UNAM en la cancha del Estadio Azteca por la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions League. El local tenía la misión de revertir el marcador de 1-2 global ante el duro equipo de Andrés Lillini.

Los Celestes y Universitarios disputaron un partido con llegadas por ambos bandos y también con lugar para la polémica. A pesar del hombre de más en la segunda mitad por la expulsión del Palermo Ortíz, los dirigidos por Juan Reynoso no pudieron quebrar la meta de Alfredo Talavera, y con el 0 a 0 quedaron eliminados de la Concachampions.

Juan Reynoso lamentó la eliminación y felicitó a Pumas

Después de la caída en el Coloso de Santa Úrsula, el entrenador Juan Reynoso analizó en conferencia de prensa lo sucedido y lamentó la falta de contundencia: "La palabra es tristeza. Ellos fueron mejores solo en el primer bloque de 45 minutos en Ciudad Universitaria. Lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Cuando se gana o cuando se pierde uno tiene que ser un caballero". Y añadió: "Me parece que lo que se trabajó se intentó plasmar. No hay ningún reproche. Al final comenté que en este tipo de eliminatorias no hay que volverse locos en los últimos minutos y nos dejamos llevar. Lastima que no tuvimos la contundencia de ellos en los primeros 45 minutos de la eliminatoria".

¿Qué viene para Cruz Azul por el Clausura 2022?

Cruz Azul pelea por meterse en los puestos de clasificación directa para la Liguilla del Clausura 2022 de la Liga MX. Y lo próximo será la jornada 14 del certamen, donde La Máquina recibirá a las Chivas de Guadalajara en la cancha del Estadio Azteca, el sábado 16 de abril a las 21:00 horas del Centro de México.