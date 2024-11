Cruz Azul ya está listo para disputar una nueva Liguilla con Martín Anselmi al mando. La Máquina fue por amplia diferencia el mejor equipo de la Liga MX en la fase regular, pero ahora los Cementeros tendrán que demostrarlo donde más importa. Y su primer escollo será el cruce ante América por los cuartos de final.

Uno de los titulares imprescindibles de Cruz Azul es Gonzalo Piovi, quien llegó a La Noria en enero de 2024. El defensa argentino se ganó rápidamente la confianza de Martín Anselmi y es fundamental en el sistema de tres centrales del entrenador y gracias a su salida de balón.

Sin embargo, Gonzalo Piovi estuvo a detalles de jugar en América. Así lo reconoció el defensa en una entrevista exclusiva con el medio Vamos Azul: “La verdad es que estuve cerca. En septiembre de 2023 me habían querido cuando estaba en Racing, tenía poco tiempo para negociar porque cerraba el libro de pases y faltando una semana de que cierre el mercado tenían que incorporar un defensor y quisieron ir por mí, pero no se pudo dar por temas económicos, de negociación”.

“Entonces es por eso que no se cerró el vínculo. Pero pronto llegó lo de Cruz Azul y yo ya aspiraba a cambiar un poco el rumbo, salir de lo que era la Argentina. Si bien estaba cómodo quería probar otra liga, otra competencia, entonces ni bien salió lo de Cruz Azul tampoco lo dudé y pudimos llegar a un acuerdo de club a club y se consolidó la negociación”, agregó el argentino en la entrevista.

Gonzalo Piovi sobre la Liguilla del Apertura 2024

Gonzalo Piovi quiere salir campeón con Cruz Azul (IMAGO)

Por otro lado, Gonzalo Piovi reconoció que vienen haciendo un gran torneo pero deben demostrarlo en la Liguilla: “Presión para ser campeones no hay. La presión que tenemos es para nosotros mismos por el gran torneo que hicimos y lo mejor sería terminar coronándolo, ¿no? Porque si no coronás, es como que no… O sea, no tendría sentido el gran torneo que hicimos“.

“Esa es la realidad. Así que, Dios quiera, podamos terminar el torneo como queremos, como lo deseamos y terminar de cumplir los objetivos que tuvimos con el club durante todo este año, que hasta ahora cumplimos todos y que daría esta liguilla, que Dios quiera que así pueda ser”, manifestó el defensa de Cruz Azul.

Gonzalo Piovi reconoció que habló con Fernando Gago

Por último, hace algunas semanas se habló de la posibilidad de que Gonzalo Piovi sea vendido a Boca Juniors luego de la llegada de Fernando Gago al club argentino. En este sentido, el defensa argentino reconoció que habló con el técnico, pero no hubo nada concreto con el Xeneize.

“No he tenido sondeos de Boca, no me ha llamado nadie de Boca. Sí he hablado con Gago, con Fernando, porque fue un técnico que confió mucho en mí, me brindó mucha confianza y tuve un gran crecimiento con él en lo deportivo, en una etapa de mi carrera donde pude asentarme bien en Racing y haber podido jugar mucho cuando estuve con él. Pero he hablado y nada más, no más que eso“, reconoció el jugador.

