Cruz Azul tuvo una dura caída ante Mazatlán por 3-1 el pasado viernes por la Jornada 10 del Clausura 2023 en la Liga MX. Debido a esto, la Máquina busca recuperarse cuando reciba a Pumas por la fecha 11 en el Estadio Azteca.

Por otro lado, en la tarde de hoy, José de Jesús Corona habló en conferencia sobre su continuidad o no en el Conjunto de la Noria. A su vez, Ricardo Ferretti realizó su primer reto post conferencia de prensa.

¿Chuy Corona sigue en Cruz Azul?

Ayer por la tarde, el portero y capitán de Cruz Azul, José de Jesús Corona, habló en conferencia de prensa y marcó si se retira o continúa en la Máquina. “Primeramente, lo que quería es estar seguro y tranquilo del tema físico y de ahí tomar la decisión de continuar jugando. Mi ilusión es mantenerme en el club, obviamente me gustaría retirarme aquí en la institución, en esta institución que me ha respaldado en todo momento, por lo que estoy muy agradecido, pero ya sería cosa de analizar. A mí me gustaría jugar un año más y ya pensar en el retiro”, expresó Chuy.

Y agregó: “Ahora estaré a punto de juntarme con él (Víctor Velázquez) para platicar acerca de ese tema. Mi idea es continuar en el club, pero le dije que iba a ser muy sincero acerca de cómo me sentía de mi rodilla. Obviamente, se tiene que hablar con la directiva, hablar con óscar Pérez también, el nuevo entrenador, el Tuca (Ferretti) también tiene que ser partícipe de esto, pero estoy tranquilo, estoy disfrutando de cada momento”.

El Tuca realizó su primer reto a la prensa

Si de algo se ha caracterizado, Ricardo Ferretti es de sus broncas y enojos con los diferentes medios de comunicación que iban tras la derrota de su equipo. Sin embargo, tras el choque contra Mazatlán se mantuvo tranquilo, pero en el día de hoy realizó el primero. “Órale tú, ¿ya ves?”, expresó a un camarógrafo, comentario que despertó risas entre todos los presentes.