¡Se terminó la espera! Cruz Azul se prepara para iniciar su camino en el Torneo Clausura 2023, donde tiene altas expectativas luego de completar grandes actuaciones en la pretemporada y consagrarse campeón de la Copa Sky.

Los Cementeros debutarán este domingo 8 de enero contra Xolos de Tijuana, rival al que esperan vencer para comenzar con el pie derecho en la Liga MX. Sin embargo, hay otros temas que generan incertidumbre en la afición...

Cruz Azul exige más al Panathinaikos

Uriel Antuna no viajó con la plantilla a Tijuana, siendo esta una medida de presión para que la directiva cierre el trato con Panathinaikos. Sin embargo, la Máquina mantiene una posición muy firme en las negociaciones y ahora no aceptaría el préstamo con opción de compra a final de temporada, por lo que espera una mejor oferta de los griegos según informa el periodista Kery Ruiz.

Potro Gutiérrez no pone excusas

Raúl Gutiérrez habló sobre la situación de Cruz Azul en el mercado de pases y la necesidad de concretar la llegada de refuerzos. Sin embargo, el director técnico de la Máquina considera que el equipo debe pelear por el título incluso si no suman más fichajes.

“Eso no quiere decir que esta misma plantilla no se pueda reinventar y solucionar todos los problemas. Es labor del entrenador. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté de nuestro lado, con todos los elementos que contemos y tratar de que si no tengo a ese 9 del que tanto se ha hablado, tendrá que ser toda la línea ofensiva ese 9. Cruz Azul tiene que pelear por título, con o sin refuerzos, es así de sencillo”, dijo en entrevista exclusiva para Vamos Cruz Azul.