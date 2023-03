Dentro de lo que es el comienzo de una nueva edición de la Concachampions 2023, muchos partidos interesantes dicen presente en los octavos de final además de que el cuadro quedó confeccionado para prometedores cruces en las siguientes instancias. 16 son los cuadros que van a formar parte de la competición que busca a su nuevo campeón.

Como ocurre año a año, cuatro son los que representan a la Liga MX y los cuales buscarán recuperar la corona perdida tras 16 años ininterrumpidos llevando el trofeo al país. Siendo precisos, Atlas, Tigres UANL, Pachuca y León son los partícipes de la competición que cambiará la cantidad de clubes que dirán presente, pasando de 16 a 27.

Entre los mencionados no aparece Cruz Azul, el cual llama la atención porque se trata del club que posee la segunda mayor cantidad de títulos en la Concachampions con 6. Los mismos fueron obtenidos en 1969, 1970, 1971, 1996, 1997 y 2014, por lo que vamos a repasar el argumento de su ausencia.

¿Por qué Cruz Azul no juega la Concachampions 2023?

Cruz Azul no va a disputar la Concachampions 2023 porque no fue finalista del Apertura 2021 o Clausura 2022, además de que tampoco fue el equipo que más puntos sumó durante la temporada 2021-22. Al no cumplir con estos puntos específicos que exige la Federación Mexicana de Fútbol, su participación no fue posible.

Recordemos que tradicionalmente los clasificados a la Concachampions de turno se producían por los resultados de la temporada anterior. En el caso del 2023 todos los resultados acontecían por lo hecho en 2021-22, ya que la 2022-23 está en curso. Como Atlas fue bicampeón en dicha primera campaña, solamente por esa ocasión ocurrió que el cuadro de más puntos en la tabla acumulada accedía siendo el cuarto club.