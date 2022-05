Cruz Azul venció 1-0 a Tigres en condición de visitante gracias a un gol de Christian Tabó y logró igualar la serie de Cuartos de Final que había comenzado con derrota en el Estadio Azteca. Sin embargo, la mejor posición de los de la UANL en la tabla general derivó en la eliminación de La Máquina de la Liguilla del Clausura 2022 de la Liga MX.

Sebastián Jurado, joven portero que se ha ganado la confianza de Juan Reynoso a base de buenas actuaciones, no ocultó su decepción por no poder hacer valer el gran partido disputado en Nuevo León. "Es un sabor totalmente amargo, nos plantamos en una cancha complicada, contra un rival muy difícil, hicimos un extraordinario partido, once contra once lo hicimos muy bien, pero son cosas del futbol y hay que asimilarlo", señaló.

El oriundo de Veracruz se refirió también a lo que significó para él poder adueñarse de la portería de uno de los gigantes del futbol mexicano y confesó qué es lo que espera para su futuro. "Voy a seguir trabajando, no hay otra fórmula. Creo que estos partidos en lo personal fueron de un total aprendizaje en mi carrera", señaló.

Y agregó: "En adelante, estoy buscando seguir consolidándome en Primera División, seguir acumulando partidos, minutos y confianza que es lo primordial. Ahora toca seguir trabajando con humildad, con un corazón humilde, con todas las ganas del mundo y con más hambre que nunca".

Comienza la reestructuración en Cruz Azul

Finalizada la participación de La Máquina en el Clausura 2022 de la Liga MX, llega ahora el tiempo de balances para determinar cómo afrontar la competencia futura. Antes de pensar qué futbolistas podrían arribar a Cruz Azul, hay que remarcar que existen cuatro jugadores que terminan contrato en junio y de no renovar podrán irse gratis: Jaiber Jiménez, José Joaquín 'Shaggy' Martínez, Adrián Aldrete y Pablo Aguilar. El caso de Rómulo Otero es punto y aparte, ya que desde hace mucho está borrado, por lo que podría ser la primera baja. A la lista se suma el propio entrenador Juan Reynoso.