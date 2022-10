Luego de generar controversia por la forma en que celebró su gol en el triunfo de la Máquina del Cruz Azul y las Chivas del Guadalajara en la jornada 17 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, Uriel Antuna dio sus razones y también compartió sus objetivos próximos con su equipo y la selección mexicana.

Al anotar el primer gol en ese partido, Uriel Antuna se quitó el jersey, se lo mostró a los aficionados de las Chivas y besó el escudo de Cruz Azul. Así explicó su proceder el jugador celeste: “Simplemente fue cantar el gol a mi equipo, pero no a mi ex equipo, entonces yo creo que fue más por ese lado, al final de cuentas hubo algunas personas que se lo tomaron muy personal pero no fue así, fue más la euforia del partido, del gol... Yo he besado muy pocos escudos, nada más el del Galaxy y este (Cruz Azul). Chivas es mi ex equipo, le tengo mucho respeto porque tengo muchos compañeros ahí pero al final de cuentas ahora soy de Cruz Azul".

De cara a los últimos meses del año Uriel Antuna habló para ESPN de su deseo de ser convocado a la selección mexicana para la Copa del Mundo Qatar 2022: "Es un sueño que siempre he tenido desde niño, un sueño que no nada más es mío sino que es de mis padres, de todas las personas que están atrás de mí: mi esposa, mis hijos, mi familia que siempre me ha apoyado, entonces para mí sería un objetivo el estar ahí, un sueño y lo anhelo, más que nada".

Sobre las posibilidades de la selección mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022, Uriel Antuna apuntó que "para pasar al quinto partido sí o sí, al final de cuentas todos estamos contentos y sabemos que es difícil porque México nunca lo ha hecho (fuera de México), pero nosotros sabemos que podemos hacer historia, entonces creo que es nada más ir paso a paso y no desesperarse".

Pero antes del Mundial, Uriel Antuna confía en ser campeón del torneo Apertura 2022 y concretar un pase al futbol europeo: "hay equipos que me han sondeado, a muchos de nosotros nos están viendo pero de ahí en más no sé absolutamente nada, creo que esos temas los ve más mi representante y la directiva, yo trato de concentrarme aquí, como te digo, quedar campeón aquí y después irme si me lo permite Cruz Azul".