A pesar de los tres puntos frente a la Fiera, las cosas no terminaron bien en la Máquina.

Cruz Azul protagonizó una extraordinaria remontada ante León, rival al que venció por 2-1 en un duelo correspondiente al adelanto de la Jornada 16 y de esta manera se meten en la pelea por un boleto al Repechaje del Torneo Apertura 2022.

Los tres puntos representan una enorme importancia para los intereses de la Máquina, que poco a poco ha mejorado su situación en la tabla general de posiciones. Pero el triunfo de Cruz Azul se vio empañado por un incidente al final del juego...

Cuando la plantilla celebraba la victoria con la afición, Iván Morales se alejó del grupo con un disgusto evidente por no ver minutos en el partido. La actitud del chileno no gustó a Chuy Corona, quien le recriminó no estar con el grupo en ese momento.

LA DISCUSIÓN ENTRE CORONA Y MORALES