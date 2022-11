Circunstancias muy particulares tuvieron lugar durante el Gran Premio de Brasil, donde el mayor atractivo fue la disputa que todavía mantienen Sergio Pérez, de Red Bull; y Charles Leclerc, de Ferrari, por quedarse con la segunda posición de la clasificación general de pilotos en una temporada a la que ahora sólo le queda una carrera por delante.

Mucho se ha hablado ya de la desobediencia de Max Verstappen, ya coronado campeón mundial, a la orden de equipo para que cediera su posición a Checo Pérez para que este pudiera sumar más puntos; algo que, aunque en Red Bull intenten minimizarlo, generó un conflicto interno.

Pero hay quienes dicen que algo muy similar sucedió en la escudería Ferrari, pues también Carlos Sainz, que actualmente no pelea por nada en la temporada, también finalizó la carrera en mejor posición que su compañero Charles Leclerc, que es quien intenta descontar puntos a Checo para quedarse con esa segunda posición.

Sin embargo, el español negó haber recibido por radio cualquier tipo de orden de equipo que tuviera que ver con ceder la tercera posición en que finalizó al monegasco, que finalmente fue cuarto y pudo descontar algunos puntos al mexicano.

"Sí, lo supe al final de la carrera, porque a mí por radio no me llegó nada de mi ingeniero ni del equipo. Así que lo he sabido hace media hora, cuando he saltado del coche. Así que no tengo nada que comentar", dijo Sainz, desligándose de cualquier tipo de responsabilidad en relación a lo sucedido.

Abu Dabi promete grandes emociones para el cierre de la temporada debido a que Charles Leclerc y Checo Pérez están igualados ahora con 290 puntos en la segunda posición de la clasificación general. Tanto Max Verstappen como Carlos Sainz podrían volver a ser decisivos en esta definición.