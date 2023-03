Las dos primeras jornadas de la Fórmula 1 en la temporada 2023 arrojaron resultados en común en cuanto al equipo vencedor, ya que Red Bull tuvo en Max Verstappen y Sergio Pérez a los respectivos ganadores, con emisión de F1TV. Pero también hubieron mismas sanciones para dos distintos pilotos, ya que Esteban Ocon y Fernando Alonso recibieron sanciones por posicionar incorrectamente a sus monoplazas en el "cajón" de largada, aunque el español pudo revertir ello al terminar la cita en Arabia Saudita.

Vamos a repasar, citando al reglamento que provée la FIA (Federación Internacional del Automóvil), qué es lo que generó la sanción para el asturiano y el francés: "El coche estará incorrectamente ubicado si el transponder es incapaz de detectar el momento en el que el vehículo se mueve de su posición tras darse la señal de salida o si cualquier parte de la zona de contacto de sus neumáticos delanteros está fuera de las líneas (frontales y laterales) en el momento de la señal de salida".

Producto de lo que fueron dichas penalidades para Alonso y Ocon, desde la fiscalización mundial de carreras para la F1 se conocieron medidas con respecto al "cajón" de largada de cara a cada prueba. Vamos a repasar de qué se tratan y cómo repercutiría a partir del Gran Premio de Australia 2023, el cual se podrá ver en cualquier región del mundo vía F1TV.

¿Cuáles son los cambios que habrá en el cajón de largada en la Fórmula 1?

Para lo que va a ser el desempeño del Gran Premio de Australia como también las otras 20 carreras por delante, los límites del "cajón" de largada en la Fórmula 1 aumentarán su tamaño en 20 centímetros más. Pero no queda solamente allí, ya que también se añadirá una marca en el centro para orientar mejor a los pilotos con sus monoplazas.

Con ello no solamente se tratará de evitar que los pilotos caigan en la penalidad, sino que a su vez permitirá a los comisarios deportivos tener una mejor visibilidad de los corredores para observar estos detalles a la hora sancionar o no. Cabe resaltar que no estacionar bien en la cuadrícula implica un total de cinco segundos más en el tiempo final de carrera, aunque ello se puede cumplir en una parada de boxes.