Llegó el primer tropiezo significativo para Golden State Warriors en la temporada 2024-25 y acto seguido se reveló la nueva ‘regla’ que le pusieron a Stephen Curry en la NBA. ¿Casualidad o causalidad? El entrenador Steve Kerr lo contó todo.

Warriors venía de perder un juego contra San Antonio Spurs en el que llegaron a tener 17 puntos de ventaja sobre el final del tercer cuarto. Curry admitió que debían aprender a “capturar y mantener el impulso fuera de casa cuando has hecho lo suficiente para separarte (en el marcador)”.

Eso no pasó en el siguiente juego a pesar de que jugaron en condición de local. En los papeles y para los expertos, Golden State Warriors era el favorito contra Brooklyn Nets. Incluso, los ‘Dubs’ llegaron a tener una ventaja de 18 puntos, pero la historia se repetiría en la jornada NBA del 25 de noviembre.

Stephen Curry salió del juego cuando quedaban cuatro minutos y 33 segundos por jugar en el tercer cuarto. Warriors ganaba 86 a 77. Mientras que ‘El Chef’ no estuvo en la duela, Brooklyn Nets superó a Golden State 24-11 y se puso en ventaja 101-97. Steph volvió con siete minutos y 30 segundos por jugar debido a la nueva ‘regla’ que le pusieron y no pudo ayudar a remontar el juego.

Se reveló la nueva ‘regla’ que le pusieron a Stephen Curry en la NBA

Jalen Wilson y Stephen Curry. (Foto: Getty Images)

Luego de la derrota contra los Nets por 128-120, el entrenador de Golden State Warriors reveló la nueva ‘regla’ de restricción de minutos que tiene Curry en la NBA. “Por lo general, lo diseñamos para 32 (minutos) y nos gusta mantenerlo alrededor de ese número. Pudimos darle un buen descanso en la primera parte porque la segunda unidad jugó muy bien. No me encanta ir con él durante todo el último cuarto. Me gusta tenerlo cerca con algo de energía, y eso significa que, si podemos darle esos últimos ocho minutos, en general, me siento bastante bien con eso”, reveló Steve Kerr en conferencia de prensa.

El mensaje de Curry para sus compañeros tras perder dos juegos consecutivos

Con la decisión de utilizar una rotación mayor número a la que se suele usar en la NBA, Stephen Curry no dudó y les envió un mensaje a sus compañeros tras las derrotas contra San Antonio Spurs y Brooklyn Nets. “Todavía jugamos con 12 muchachos y hay que poder adaptarse sin importar cuáles sean las combinaciones ofensivas. Moviendo el balón, todos participan como bloqueadores, pasadores y regateadores. Creo que podemos ser un poco más intencionales sobre qué tipo de tiros queremos crear con ciertas alineaciones. Y eso es parte del crecimiento del equipo, todos tenemos que comprometernos a hacer esos ajustes”, dijo ‘El Chef’ en conferencia de prensa.

