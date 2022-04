¡De Ferrari no se va! Confirmada la renovación de Carlos Sainz

Ferrari, la mejor escudería en el inicio de la temporada 2022 de la Fórmula 1, tendrá plantel constituido de pilotos al menos hasta 2024 ahora que el español Carlos Sainz renovó su vínculo por dos años más, hasta la misma fecha en que vence el contrato de Charles Leclerc, líder de la clasificación general tras tres carreras disputadas.

El anuncio de la renovación del español llegó justo después de que tuviera que abandonar la carrera en el Gran Premio de Australia, lo que sin dudas le significará un gran espaldarazo para ir a revertir esa imagen en Imola, este domingo 24 de abril. Previamente, Sainz se quedó con la segunda posición en Bahrein y un tercer puesto en Arabia Saudita.

"Fuera del coche es un trabajador incansable y pendiente del más mínimo detalle, lo que ha ayudado a todo el grupo a mejorar y progresar. Juntos, podemos apuntar a objetivos ambiciosos y estoy seguro de que, junto con Charles, puede desempeñar un papel importante en alimentar la leyenda de Ferrari y escribir nuevos capítulos en la historia de nuestro equipo", expresó el jefe del equipo Mattia Binotto.

Sainz, por su parte, no ocultó su satisfacción por su continuidad en la legendaria escudería italiana: "Estoy muy feliz de haber renovado mi contrato con Ferrari. Siempre he dicho que no hay mejor equipo de Fórmula 1 para competir y después de más de un año con ellos, puedo confirmar que ponerme este traje y representar a este equipo es único e incomparable", resaltó.

Y agregó: "Mi primera temporada en Maranello fue sólida y constructiva, con todo el grupo progresando juntos. El resultado de todo ese trabajo se ha visto claro en lo que va de temporada. Me siento fortalecido por esta renovada muestra de confianza en mí y ahora no veo la hora de subirme al coche, dar lo mejor de mí por Ferrari y dar a sus fans mucho motivo de alegría".