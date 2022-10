Luego de luchar contra una sanción y distintas limitaciones presentadas en su monoplaza de Red Bull Racing, Sergio Pérez logró hacerse con el cuarto lugar en el Gran Premio de Estados Unidos. Con este resultado, acompañado por el triunfo de un infalible Max Verstappen, el piloto mexicano gritó campeón mundial de Formula 1 por primera vez en su carrera, ya que celebró el título de constructores.

Sin embargo, después de todos los festejos vivió unos minutos de incógnita, ya que un equipo presentó una propuesta contra él y quedó expuesto ante una posible sanción. Se trata de Haas, equipo en el cual Ferrari tiene mucha influencia y que se animó a denunciar tanto a Checo como a Fernando Alonso (Alpine). ¿El motivo? Los daños que sufrieron en sus coches.

Claro, el mexicano perdió el endplate del alerón delantero y su equipo no se lo modificó en boxes, algo que generó enfado en sus rivales. Kevin Magnussen, piloto de Haas, señaló que la falta de una bandera negra y naranja para Pérez fue "una mierda". Es por eso que los directivos se quejaron ante la FIA, la cual resolvió de manera rápida y eficiente.

Si bien Haas consideró que Sergio Pérez cometió una infracción al circular inseguro en la pista, los comisarios no compartieron opinión. "El Sr. Jo Bauer (delegado técnico de la FIA) explicó que, tras la caída del endplate, Red Bull se puso en contacto con él y le envió fotos detalladas del alerón delantero. El Sr. Bauer determinó que el coche no estaba en condiciones inseguras. El Sr. Nikolas Tombazis (jefe de monoplazas de la FIA) estuvo de acuerdo en que el coche no era inseguro", señaló en un comunicado la FIA.

De esta manera, el experimentado piloto mexicano no sufrió ningún tipo de sanción y mantuvo su cuarto lugar, por lo que se mantiene a solo 2 puntos de Charles Leclerc en la tabla de pilotos. Fernando Alonso, por su parte, corrió con otra suerte: le aplicaron un stop & go 10 segundos, equivalente a 30 segundos, por lo que el español cayó de 7º a 15º.