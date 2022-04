Lewis Hamilton no ha tenido un buen inicio de año en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. De hecho, tampoco Mercedes, en líneas generales, ha logrado acercarse lo suficiente en términos competitivos a Ferrari o Red Bull, más allá de la mera tabla de posiciones. Para peor, desde la escudería aún buscan maneras de disminuir esa diferencia, pero el GP de Australia, tercero del año, no promete demasiadas mejoras.

Por el momento, este no parece ser un año normal para Lewis Hamilton. El siete veces campeón mundial está acostumbrado a estar entre los primeros puestos y ser un claro aspirante al título. El británico es muy competitivo y nunca se lo puede subestimar, pero esa exigencia para consigo mismo se extiende al resto del equipo, donde muchas veces la presión termina siendo difícil de controlar. Al menos, eso sugiere uno de sus ex compañeros.

Heikki Kovalainen, finlandés que estuvo en Fórmula 1, fue acompañante de Lewis Hamilton en McLaren, durante las temporadas 2008 y 2009. En las últimas horas, se refirió a las dificultades que conlleva compartir equipo con el británico, algo que, según él, también afectó a otros pilotos como Fernando Alonso, Nico Rosberg o Valtteri Bottas, su último compañero en su actual escudería, Mercedes.

"Te quedas sin energía y ese fue mi caso, no tenía suficiente margen en mi capacidad para hacer los tiempos y las carreras que él hizo, así que no fue fácil. Su nivel es tan alto que incluso para súper talentos como Verstappen requiere mucho esfuerzo, mucha concentración, mucha energía, y no todos pueden con eso, es tan simple como eso", señaló Heikki Kovalainen en diálogo con Talksport.

El antecedente de Rosberg

Después de ganar el Campeonato Mundial de 2016 en un duelo directo con Lewis Hamilton, Nico Rosberg anunció su retiro de la Fórmula 1. “Tuvo que usar todas las herramientas de su arsenal para poder vencer a Lewis y eso casi lo mata, él mismo lo dijo, no podría haber hecho otra temporada como esa o estaría muerto", recalcó Kovalainen.

Su relación con Hamilton

“Entonces ya era obvio que iba a ser bueno, que algún día sería campeón mundial, era bastante obvio desde una edad muy temprana y fue así. Cuando estuve allí, no hubiera pensado que batiría el récord de Michael, pero incluso entonces todos sabían que era muy bueno, un gran talento y muy dedicado de todas las maneras que le puedas medir. Está justo en la cima. Tal vez una de las razones por las que siempre me he llevado bien con Lewis, especialmente cuando era su compañero de equipo, es que nunca me convertí en una gran amenaza para él".