En el día de hoy se realizó la clasificación para la grilla de partida el Gran Premio de Arabia de Saudita donde Checo Pérez y su Red Bull se quedaron con la primera posición. Por otro lado, quien tuvo una jornada para el olvido fue Lewis Hamilton, quien estudia realizar un cambio drástico a horas de la carrera al intentar romper el parque cerrado y salir desde el pit-lane.

Hay que irse a 2017 para buscar la última carrera en la que el heptacampeón del mundo fue eliminado en la Qualy 1 de la Fórmula 1. Debido a esto, lo que sucedió en el día de hoy con la escudería alemana sorprendió a propios y extraños ya que finalizó 16, mientras que su compañero de equipo, George Russel, se metió entre los primeros 10.

Debido a esto, y tras quedar muy lejos de otros monoplazas con motores Mercedes, Lewis Hamilton no ocultó su decepción tras no estar a la altura de las circunstancias. "No será una de las carreras más difíciles de la historia, será una carrera regular", expresó el piloto a GPFans. Y agregó: “Tal vez comience desde el pit-lane y cambie el coche para asegurarme de que no se comporta de la manera que lo ha hecho hoy”.

Por otro lado, el británico comentó que el auto para la práctica tres se sintió muy bien, pero que luego en la Qualy 3 no estuvo para nada bien. “He hecho un par de ajustes, pero no sentía la parte trasera. La parte de atrás del coche estaba muy suelta”, agregó.

¿Qué significa romper el parque cerrado en la F1?

El parque cerrado se da luego de que se termina la clasificación para la carrera del próximo día, donde se pesan los monoplaza, los cuales quedan bajo la vigilancia de la FIA. Si en el caso de que quieran realizar romper con esto, como piensa Lewis Hamilton, para estar gran parte de la noche haciendo refacciones deberán salir desde el pit-lane.