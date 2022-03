Sin duda el inicio de temporada para Mercedes Benz en la Fórmula 1 estuvo muy lejos de lo esperado ya que se encuentran a varios segundos de distancias de Ferrari y Red Bull, quienes en el 2021 eran sus principales competidores. Por otro lado, quien habló al respecto fue Toto Wolff al comentar que para él y todo el equipo es muy dolorosos no estar metidos en la discusión en las carreras.

Previo a que se corriera en Qatar, Lewis Hamilton ya adelantaba que iba a ser un campeonato muy duro porque los demás autos eran más rápidos, pero que él y la escudería alemana van a dejar todo para ir en busca de un nuevo campeonato mundial. Sin embargo, tras dos carreras, los siete veces campeones parecen no encontrar el rumbo que los ponga cerca de la pole.

Sin embargo, en las últimas horas, Toto Wolff, directo de equipo de Mercedes Benz, habló con la prensa y dijo que no están a gusto con su posición en el campeonato, dando a entender que estaban sentenciados. “Antes estábamos justo en medio de esos juegos divertido al frente, hablando como parte interesada de la F1 y beneficiándonos de un gran espectáculo. Eso es realmente espectacular de ver", comentó según lo informado por Marca Claro.

Y agregó: “Por otro lado, es extremadamente doloroso no ser parte de esos juegos divertidos y no serlo por un déficit en nuestros tiempos por vuelta. No vamos a descansar hasta que estemos de vuelta en la pelea. Pero tienes toda la razón (expresó tras la carrera): no es nada divertido. Es un ejercicio de humildad, y al final nos va a hacer más fuertes, aunque no es divertido en este momento".

George Russel marcó el problema a resolver en Mercedes

Sin duda George Russell ha brillado con el nuevo monoplaza de Mercedes debido a que pudo sumar un buen colchón de puntos que no los dejan lejos del campeonato, pero entienden que deberán resolver los problemas en relación al rebote porque si no quedarán lejos de la lucha por el título. “Si pudiéramos llegar al fondo del porpoising se resolverían el 99 por ciento de todos los problemas", expresó.