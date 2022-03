Hoy por la tarde se vivió una verdadera jornada en el Gran Premio de Arabia Saudita luego de que se haya llevado adelante la prueba de clasificación para el día domingo, la cual ganó Sergio Pérez con un increíble tiempo. Por otro lado, quien se mostró con sensaciones encontradas fue Max Verstappen debido a que felicitó a Checo, pero dijo que estaba molesto por sus fallas.

El inicio de la temporada 2022 tuvo varios todos los corredores en la búsqueda de ajustar la mejor manera cada uno de los monoplaza, especialmente por el rebote que genera cada auto. De esto no estuvo exento el último campeón del mundo que en la primera competencia tuvo que lidear para llegar a ser segundo en Bahréin, carrera que no pudo finalizar.

Sin embargo, esta noche tarde no fue una más para Red Bull debido a que Checo Pérez se quedó por primera vez en su carrera con una pole, lo que mostró feliz por el mexicano, aunque disgustado por su performance. “El potencial está ahí obviamente porque Checo ha conseguido la pole. Me alegro mucho por él, pero, por mi parte, necesito comprobar qué ha ido mal", expresó el neerlandés a DAZN.

Y agregó: “Mi primera vuelta ha sido terrible, no tenía nada de agarre. En la segunda tanda hemos intentado enfocarlo de manera distinta, pero no me sentía cómodo empujando en las curvas de alta velocidad porque no tenía el agarre que quería". Cabe recordar que Max Verstappen iniciará la carrera en posición número cuatro de la grilla de partida.

Tras la pésima clasificación que tuvo en el día de hoy, Lewis Hamilton habló con la prensa y no descartó realizar varios cambios en su monoplaza, por lo que saldría desde el pit-lane. “Tal vez comience desde el pit-lane y cambie el coche para asegurarme de que no se comporta de la manera que lo ha hecho hoy”, expresó el británico a GPFans.