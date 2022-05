Si hay alguien que deseará olvidar rápidamente el Gran Premio de España 2022, ese es Charles Leclerc. El piloto había liderado con total comodidad la primera mitad de la carrera, hasta que en la vuelta 26 sufrió una pérdida de potencia que resultó fatal y obligó a Ferrari a retirar el auto, dando paso al 1-2 de Max Verstappen y Checo Pérez que permitió a Red Bull quedarse con los lideratos de pilotos y constructores.

Inmediatamente, los de Maranello confirmaron que se trató de un problema en la unidad de potencia no detectado a tiempo, lo que significó la no advertencia al piloto y el consecuente abandono, lo que derivó en el primer recado del monegasco ante los micrófonos: "No, no sé nada más que lo que pasó básicamente. No tuve ninguna indicación antes y simplemente se rompió y perdí la potencia por completo, así que es una pena".

Después de la decepción por perder la punta del campeonato ante Verstappen a pesar de la pole conseguida y una gran conducción personal, Leclerc declaró públicamente que ni el ni Ferrari se pueden permitir más abandonos como estos.

"Vamos a analizar este asunto y no podemos permitirnos que esto ocurra muchas veces durante la temporada, así que tenemos que encontrar el problema", disparó. Y añadió: "El liderato del campeonato se reducirá básicamente a nada o quizás lo perdamos realmente, pero eso está bien. No lo miro”, declaró.

Leclerc también sacó conclusiones positivas

A pesar de la jornada negativa, Charles Leclerc rescató el funcionamiento de las mejoras implementadas para Barcelona: "Creo que lo más importante es tu propio rendimiento y, en cuanto a rendimiento, estamos rindiendo muy bien, así que estoy deseando volver a casa la semana que viene y espero que tengamos un gran resultado (en Mónaco)".

"En esos momentos, creo que no hay nada más que pueda hacer aparte de mirar los aspectos positivos y hay muchos este fin de semana. Está el ritmo de clasificación, el ritmo de carrera y, lo más importante, la gestión de los neumáticos. Ese ha sido un punto débil en las últimas carreras. Creo que este fin de semana hemos encontrado algo al respecto, así que me da confianza para el resto de la temporada", añadió.