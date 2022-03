Si bien es innegable el éxito que ha tenido el documental de "Formula 1: Drive to Survive" de Netflix, en la interna de la competición hay gente que no está del todo conforme con el material que realizan. No por nada Max Verstappen se negó a participar de la cuarta temporada, a pesar de ser un piloto que estaba destinado a pelear por el título y que finalmente se lo arrebató a Lewis Hamilton. Pero no es el único...

¡NO SUFRAS! Checa aquí todas las combinaciones posibles en el Octagonal de Concacaf

Hay otros pilotos que no quedaron convencidos con la producción de la última entrega (entre ellos Sergio Pérez, Lando Norris y Carlos Sainz), pero el tema escaló y ha llegado a los máximos directivos del torneo internacional de automovilismo más importante del mundo. Stefano Domenicali, el CEO de la Formula 1, aseguró que le exigirán algunos cambios a los productores para el lanzamiento de la próxima temporada. Uno de los motivos principales del "enojo" es el exceso de dramatización de las historias, algo entendible pero que ha superado los límites.

"No hay dudas de que el proyecto de Netflix ha tenido un efecto muy exitoso. Para despertar el interés de una nueva audiencia ha dramatizado las historias. Un conductor que se niega a participar porque siente que no está siendo representado de la manera correcta, no es algo constructivo", apuntó con contundencia el exjefe de la escudería Ferrari.

Más adelante señaló: "Hablaremos con Netflix porque es necesario que la historia no se aleje de la realidad; si no, ya no encaja. Es un tema que abordaremos con los pilotos. Tenemos que asegurarnos de que un proyecto que ha generado una tracción tan excepcional tenga un lenguaje que siga atrayendo, pero sin distorsionar la imagen y el significado del deporte con el que vivimos todos los días".

Cabe resaltar que el último fin de semana, en medio del Gran Premio de Baréin, hubo una reunión entre directivos de la Formula 1 y los equipos para debatir sobre este tema. Lo que piden los protagonistas para continuar con este extraordinario documental es simple: que no se presenten falsas rivalidades ni se exageren y que la historia que cuenten se apegue a la realidad. Si no, seguirán generando incomodidad en los pilotos y éstos se negarán a participar.