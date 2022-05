Si algo necesita Mercedes-AMG Petronas en este momento es que Lewis Hamilton acompañe el proyecto y no se dé por vencido ante las adversidades que están transitando. Es cierto que tienen un coche que no es competitivo al lado de Ferrari y Red Bull Racing, pero los ingenieros están trabajando bajo las órdenes de Toto Wolff para encontrar y solucionar los problemas correspondientes.

Mientras tanto, necesitan que el siete veces campeón mundial de la Formula 1 confíe en el staff y rasque la mayor cantidad de puntos posibles en el campeonato. Por sus declaraciones en las últimas semanas, podemos notar que se siente fuera de la contienda por el título y hasta desmotivado. Ahora, luego de los fuertes rumores sobre lo malo que puede llegar a ser el W13, admitió ante la prensa internacional cuál fue el peor monoplaza que le tocó manejar en el torneo.

"Hay gente que dice que nunca he tenido un coche malo. Y puedo asegurarles que lo he tenido. El coche de 2009 (MP4-24) estaba muy, muy lejos, y fue el peor monoplaza que he tenido. Este coche actualmente no está muy lejos de aquello, pero creo que tiene mucho potencial", señaló con contundencia el británico. Cabe resaltar que en aquella temporada aún estaba en McLaren y salió 5º en la clasificación de pilotos con 49 puntos.

Más adelante, agregó: "Al final lo arreglamos (el coche) y volvimos a la pelea, o a estar ahí. Y tengo mucha fe en que mi equipo también puede hacer eso esta vez (ahora en Mercedes). No tenía experiencia en ese momento (2009). Este caso es diferente, porque no es que el equipo pensara que alcanzaron nuestro objetivo. No sabíamos dónde estarían todos. Han sido súper innovadores con el diseño. Y nuestro túnel de viento decía que teníamos una carga aerodinámica realmente buena".

"Y desgraciadamente, no vimos eso en el simulador... No había porpoising, por ejemplo, en el túnel de viento. Y de repente en pista nos encontramos con ese fenómeno. Esta experiencia es mucho más difícil de arreglar de lo que podríamos haber imaginado. Pero como he dicho, no nos mata, solo nos hace más fuertes. Y encontraremos una solución de una forma u otra", sentenció Lewis Hamilton. Lo cierto es que Mercedes no encuentra soluciones posibles a sus limitaciones y las fechas siguen pasando.