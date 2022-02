Luego de ver nueve de las diez presentaciones de los nuevos monoplazas, finalmente se ha terminado la espera para volver a ver algo de acción en la Fórmula 1. Claro que no será tan apasionante como ver el Gran Premio de Baréin del 20 de marzo, ya que lo que tendremos esta semana será el inicio de las pruebas de pretemporada, que se realizarán a puerta cerrada en el Circuito de Barcelona-Cataluña y que ni siquiera serán televisadas en vivo, por lo que habrá que esperar al resumen para tener imágenes.

Del miércoles al viernes, cada escudería dispondrá de solo un vehículo para las pruebas, por lo que deberán repartir los tiempos entre sus pilotos. La primera sesión será de 9:00 a.m. y 1:00 p.m. de España (entre las 1:00 y 5:00 a.m. de CDMX), con un descanso de una hora en el medio que será utilizado para almorzar, y la segunda será de 2:00 p.m. a 18:00 p.m. (entre las 6:00 y 10:00 a.m. de CDMX).

En el caso de Red Bull, Max Verstappen será el protagonista del primer día en la pista catalana, mientras que Checo Pérez estará a tiempo completo el jueves. Para el último día, el neerlandés estará a la mañana y el tapatío se quedará con el turno de la tarde en lo que será la primera salida a pista del RB18, exceptuando las filmaciones de prueba que se hicieron en Silverstone el fin de semana pasado. La misma estrategia utilizará AlphaTauri con Yuki Tsunoda y Pierre Gasly.

Mercedes, por su parte, solo ha dado a conocer su cronograma del miércoles, en el que los británicos se repartirán los horarios. George Russell será el primero en subirse al W13 por la mañana, mientras que Lewis Hamilton cerrará en la tarde. Aston Martin, Williams y Haas harán lo mismo con las duplas de Sebastian Vettel-Lance Stroll, Nicholas Latifi-Alex Albon y Nikita Mazepin-Mick Schumacher, respectivamente.

El caso de Alfa Romeo es especial, ya que la escudería italiana tendrá tres pilotos en pista durante la pretemporada. Sin haber exhibido su monoplaza definitivo, tendrá a Valtteri Bottas los tres días, mientras que Robert Kubica -el piloto de pruebas- estará el miércoles y Guanyu Zhou se presentará en los últimos dos días. Por último, Ferrari, McLaren y Alpine aún deben informar sus planes a la organización.

Los nuevos neumáticos para la temporada 2022

Tras el cierre del Gran Premio de Abu Dhabi en diciembre, algunos integrantes de cada equipo se quedaron para hacer los testeos de los nuevos neumáticos de Pirelli, que pasarán a tener un tamaño de 18 pulgadas. Sin embargo, fueron probados con el monoplaza viejo, razón por la que será un punto a prestar atención esta semana con los nuevos vehículos.

Se sabe que cada equipo dispondrá de hasta treinta juegos, que irán de duros a blandos. Repartidos de C1 a C5, tendremos las cinco gomas que se usaron en la temporada pasada, sin cambios en su denominación. Así, las blandas serán rojas, los medias amarillas y las duras blandas, mientras que el verde intermedio será para el terreno mojado y el azul para casos de lluvias fuertes.