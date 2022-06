El Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2022, tiene a Max Verstappen como el claro lider del certamen. El neerlandés que representa a Red Bull apunta como favorito para quedarse una vez más con el título, pese a que todavía queda mucho camino por recorrer. Este domingo, en Silverstone, Max buscará dar un nuevo paso hacia el bicampeonato.

La lucha por el título es diferente a la del año pasado, donde tuvo lugar una de las batallas más intensas que se recuerden en la Fórmula 1, con polémica, accidentes e idas y vueltas en los micrófonos. Max Verstappen y Lewis Hamilton pelearon palmo a palmo por el Campeonato. En Silverstone, ambos protagonizaron un accidente que terminó con el neerlandés fuera de pista y el británico victorioso.

Tras aquel accidente, en el que se salvó de daños graves, Verstappen no titubea: "Por supuesto que el accidente no fue agradable, pero me encanta la pista. Me encanta ir allí. Hay un ambiente realmente bueno y somos muy rápidos". En aquel momento, Red Bull exigió la descalificación de Hamilton, pero la dirección de carrera eligió darle sólo una penalización en segundos que igual le permitió ganar Silverstone en 2021.

"Así que no tengo ningún rencor. Y también creo que puedo dejar de lado estas cosas muy fácilmente. Por supuesto, no fue agradable lo que pasó, pero al final del día lo afrontas. No fue un impacto agradable para mí personalmente, pero salimos de nuevo e intentamos ganar, por supuesto", insistió Verstappen.

Mercedes será local en Silverstone

Lewis Hamilton y George Russell, pilotos británicos, serán locales este fin de semana en el GP de Gran Bretaña. Sin embargo, Verstappen elogia el ambiente pero no se preocupa por la falta de apoyo: "Les encanta el automovilismo. Quiero decir, es una historia tan grande en Inglaterra en general. Lo bueno es que una vez que nos subimos al coche con el casco puesto, no se oye nada", reflexionó el neerlandés.