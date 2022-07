Con apenas 24 años y buenos antecedentes durante su estadía en Williams, el británico George Russell es una de las grandes revelaciones que tiene el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Quien llegó para reemplazar a Valtteri Bottas, se ubica en el cuarto lugar en la tabla de posiciones, y ha sorprendido al posicionarse incluso por encima de su compañero de equipo: el multicampeón Lewis Hamilton.

Justamente, Russell tuvo palabras de gran admiración para Lewis Hamilton. En diálogo con el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grind, el joven expresó: "Soy el único piloto de la parrilla que puede compartir información con el piloto más grande de todos los tiempos y antes de empezar la temporada pensé en el tenis, ví a Nadal ganar el Abierto de Australia, lo veía jugar y pensaba también en Federer y Djokovic. Los tres mejores tenistas de la historia, con tres formas totalmente diferentes de jugar".

La comparación de Russell está relacionada con una idea más general respecto de sus posibilidades dentro de la Fórmula 1: "Para ser el mejor, no tienes que copiar al mejor, tienes que sacar lo mejor de tí. Lewis es el mejor por el hecho de que saca lo máximo de todo lo que tiene. En el tenis tienes a Nadal, Federer y Djokovic, pero en el mundo del motor sólo está Lewis por ahora, por lo que me hizo pensar qué era lo mejor para mí, como ya lo hicieron estos tres jugadores de tenis", explicó el piloto de Mercedes.

Russell marcha en un aceptable cuarto lugar en el Campeonato de Pilotos, pese a que reconoció: "No tenía expectativas para esta temporada, sólo quería centrarme en mí mismo". De todas formas, admitió: "Siempre he creído que soy capaz de mostrar un gran potencial tras hacer unas carreras y entender bien el coche. Estar detrás del piloto más grande de todos los tiempos no era importante para mí, al igual que estar a la par o estar por delante. Lo único que iba a hacer era centrarme en mí y sacar el máximo del coche", reiteró acerca de cómo es para el estar al lado del heptacampeón mundial.

La importancia de un buen inicio

Mercedes disfruta hoy del buen momento de Russell, y el propio piloto británico destaca la importancia de haber tenido un buen inicio: "En caso de haber empezado mal, hubiese tenido menos confianza, pero nunca es fácil cambiar de equipo y tener a un piloto que lleva muchos años allí al otro lado del garaje. Este es el territorio de Lewis, ha tenido mucho éxito, nunca pensé que sería fácil. Él tiene habilidades que son muy interesantes para mí, aunque no las voy a compartir ahora", dijo para dejar en claro su admiración por Hamilton.