Desde el año 2005 que existe una regla en la Fórmula 1 que prohibe el uso de joyería por parte de los pilotos mientras están en sus coches, aunque la misma había sido algo abandonada. Previo al Gran Premio de Australia, las autoridades hicieron pública una nota en donde le recordaban a los equipos esta medida, aunque uno parece hacer caso omiso.

Niels Wittich, uno de los reemplazos de Michael Masi en la dirección de carrera, hizo énfasis en la no utilización de "perforaciones en el cuerpo o las cadenas de metal en el cuello", y que los controles se realizarían antes de la carrera. Sin embargo, Lewis Hamilton se hizo presente en Albert Park y compitió con perforaciones en ambas orejas y un piercing en la nariz.

Al ser consultado por este tema, el multicampeón británico disparó contra la FIA y remarcó que no se deshará de sus accesorios, algunos de los cuales no puede quitarse fácilmente: "No tengo ningún plan para eliminarlos. Siento que son cosas personales. Deberías poder ser quien eres. Hay cosas que no puedo quitar. Literalmente no puedo sacarlos. Están literalmente soldados, así que tendría que cortarlos o algo así. Se quedarán. Ha sido la regla desde siempre. Desde que estoy aquí ha sido la regla, así que no hay nada nuevo. Voy a venir con más joyas la próxima semana".

De acuerdo a las reglamentaciones, el piloto podría ser sancionado tanto económicamente como con una quita de puntos, debido a una violación del código deportivo. Teniendo los tiempos de cambios que las nuevas autoridades de la Fórmula 1 quieren instalar, ¿habrá rigidez para determinar una penalización?

Toto Wolff cuestionó la lucha de Niels Wittich

A pesar de elogiar el trabajo momentáneo de Niels Wittich en las primeras fechas de la temporada, el jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, se cuestionó si esta es una 'batalla' importante para librar, dejando también su recado para Masi: "¿Es una lucha que tiene que librar a estas alturas? Pero si resulta ser el mayor error desafortunado de un director de carrera, lo aceptaría mil veces".