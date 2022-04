Faltan nada más que horas para que un nuevo Campeonato Mundial de Fórmula 1 de inicio, con el Gran Premio de Bahréin como primera jornada. El español Charles Leclerc, de Ferrari, obtuvo este sábado la Pole Position, por lo que largará en la primera ubicación, mientras que Max Verstappen fue segundo y Checo Pérez cuarto. Los pilotos de Red Bull Racing confían en tener un buen estreno luego de óptimos rendimientos en las pruebas clasificatorias.

Justamente, Checo Pérez es uno de los pilotos que aspira a poder mejorar lo hecho en la temporada anterior. El piloto mexicano tuvo que adaptarse a la nueva escudería y pasó por altibajos, pese a un cierre en el que pudo colaborar para que su compañero Max Verstappen acabe por consagrarse campeón. Este domingo, en Bahréin, el de Guadalajara buscará luchar por un lugar en el podio.

Sin embargo, hay quienes no ven a Checo Pérez como una gran opción para Red Bull, y uno de ellos es Mika Hakkinen, quien le apuntó al mexicano tras las clasificaciones, en su espacio como comentarista para Viaplay, de Países Bajos: “Ferrari ha hecho un trabajo realmente fantástico, al hacerlo también tienen dos pilotos realmente rápidos. Sin embargo, de nuevo tuve la sensación de que Max no recibió mucha ayuda de Pérez”.

Hakkinen, campeón mundial en 1998 y 1999, detalló: “Seguro que los Ferrari fueron a toda máquina, tienen dos pilotos rápidos y un buen coche, pero creo que el coche de Red Bull también es bueno, sólo uno fue a toda máquina con ellos. Pérez no ayuda”. No es la primera vez que el ex piloto señala a Checo Pérez, ya que en un análisis para el sitio Unibet, afirmó que no lo veía como a un piloto ganador.

La anterior crítica de Hakkinen

Aunque intentó no ser concluyente, queda en claro cuál es la postura del finlandés sobre el mexicano que hoy representa a Red Bull: "No veo en Pérez características de ganador. Puedes decir muchas cosas sobre él. Cosas buenas y malas. No quiero decir que no lo respeto porque es rápido. Pero si lo vemos como un todo, no creo que tenga chances de ser campeón del mundo".