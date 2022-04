La determinación y su agresividad dentro de la pista han sido atributos que le ayudaron a Max Verstappen para consagrarse campeón de la Fórmula 1, el año pasado, tras una apasionante contienda frente a una leyenda como Lewis Hamilton. Sin embargo, las cosas no comenzaron de la mejor manera para el neerlandés en este año, ya que sufrió dos abandonos en las primeras tres carreras del año.

Según Helmut Marko, asesor de Red Bull, el estilo de conducción de Max Verstappen ha sido demasiado agresivo en el comienzo de temporada, donde los pilotos recién intentan adaptarse a las nuevas configuraciones de los autos. Hasta el momento, Ferrari es la escudería que más firme ese mostró, mientras que Mercedes y Red Bull aún intentan encontrar su mejor versión para ilusionarse con pelear en los primeros puestos.

Marko señaló las diferencias estilísticas entre Checo Pérez y Max Vestappen: "Pérez está muy contento con la configuración del coche. Max la encuentra algo más complicada. Él todavía no ha encontrado el equilibrio adecuado y no tiene confianza plena en el coche. Su estilo de pilotaje agresivo no va de la mano con los nuevos coches", afirmó el de Red Bull en diálogo con F1-Insider.

El piloto mexicano, Checo Pérez, firmó un ilusionante inicio de temporada, con tres carreras muy competitivas, en las que contó con mala fortuna tras un abandono en la última vuelta y un cuarto lugar tras un Safety Car en el momento más inoportuno. De hecho, ya no se advierten tales diferencias entre el ritmo del tapatío y el de Max Verstappen, quien durante 2021 estuvo algunos escalones por encima de su compañero.

La explicación de Marko

Helmut Marko contó por qué Checo Pérez se muestra más próximo al ritmo de Max Verstappen y recalcó las diferencias entre estilos: “Pérez está mucho más cerca que Max que en 2021. La simple explicación para esto es que los nuevos coches, con menos carga aerodinámica, se adaptan mejor a unos pilotos que a otros. Sainz es inteligente y trabaja muy duro. En Australia, estaba cerca, pero luego tuvo mala suerte con la bandera roja y con el volante", aseguró.