Lewis Hamilton tuvo una sólida actuación en el Circuito de Albert Park y consiguió un dignísimo segundo puesto del Gran Premio de Australia. Aprovechó los tropezones de Sergio Pérez, George Russell y Charles Leclerc para, de una vez por todas, sumar su primer podio en el campeonato mundial 2023 de la Fórmula 1.

El heptacampeón de la competencia mostró un buen nivel en Melbourne y quedó más que conforme con su rendimiento, pero se llevó una enorme decepción por parte de su equipo (Mercedes-AMG Petronas) y no le quedó otra que lanzar una dura crítica. ¿El motivo? Nadie se acercó a felicitarlo después de la carrera ni a compartir el momento, algo que lo desilusionó.

En un video que no tardó en viralizarse en las redes sociales, se puede apreciar cómo Lewis Hamilton se pregunta: "¿Dónde demonios está mi equipo?", una vez ingresó en el paddock. Y en una entrevista minutos después, no dudó en soltar: "No sé lo que significa (el podio) para el equipo porque no vi a nadie. Pero para mí este resultado es increíble para nosotros".

Lewis Hamilton, contento por ser 2º y competir con Fernando Alonso

"Disfruté correr con él (Fernando Alonso). Me recordó mucho a nuestra primera carrera aquí, o mi primera carrera aquí en 2007. Tuve que trabajar duro al principio, Fernando me empujó mucho y son rápidos, pero pude mantenerlo a raya y estoy agradecido. Tenemos a tres campeones del mundo en el podio, es fantástico, esta temporada es magnífica", admitió Hamilton.

Más adelante confesó: "Conseguir estos puntos es increíble, y no esperaba acabar segundo. Estoy muy agradecido al equipo. Todavía no me siento cómodo con el coche. Piloto y trabajo lo mejor que puedo para crear esa conexión, pero es un proyecto largo. Considerando que nos faltaba rendimiento en cuanto a ritmo puro con Red Bull, estar aquí arriba luchando con Aston Martin está muy bien a estas alturas de la temporada".