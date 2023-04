El Gran Premio de Azerbaiyán tuvo este sábado su carrera sprint, en la que el piloto mexicano, Checo Pérez, obtuvo un valioso y contundente triunfo que lo motiva de cara al domingo. En dicha competición, Max Verstappen y George Russell se llevaron todas las miradas tras protagonizar un tenso cruce.

El circuito urbano de Bakú tiene calles muy angostas, por lo que en la salida de la carrera sprint, Max Verstappen y George Russell tuvieron un intenso duelo. El británico, que partió desde el cuarto lugar, se adelantó por adentro al bicampeón mundial, al que tocó haciéndolo dar contra los muros.

Verstappen estalló de bronca por radio en ese momento y luego, una vez finalizada la carrera, fue a buscar a Russell para recriminarle la acción. En diálogo con la prensa, el neerlandés insistió con su reclamo: "No he clarificado el tema con George. No entiendo por qué tienes que arriesgar tanto en la primera vuelta. Ha subvirado contra mi coche, todos estamos con los neumáticos fríos y es fácil bloquear. Es fácil explicar con la cámara onboard, diciendo que ha bloqueado, pero no tiene sentido para mí", sostuvo.

Por su parte, George Russell no se quedó callado y mostró su sorpresa ante la reacción de Verstappen: "Cuando vino por primera vez, pensé que iba a decir: 'buena batalla, fue una buena pelea'. Me sorprendió lo enfadado que estaba. Él iba por dentro y creo que como piloto nunca arriesgas cuando estás en el exterior. Estoy aquí para luchar por ganar, y sabes que no me voy a contener sólo porque está liderando el campeonato", afirmó el joven piloto británico.

Russell cree que Verstappen se equivocó

"Me sorprendió bastante que estuviera tratando de mantener el exterior en un circuito urbano. Tenía mucho más que perder y el contacto mínimo no fue intencional, hice todo lo posible para tener una pelea limpia. Pero como dije, me sorprendió bastante que se resistiera al puesto. Yo estaba en el interior y realmente me sorprendió que se enfadara, para ser honesto. Terminó la carrera tercero. Es una situación difícil. Tiene suficiente experiencia para saber que si estás tratando de adelantar a un piloto por fuera, existe el riesgo de que el de dentro se escape. Nada hubiera sido diferente si las posiciones se hubieran invertido. Ojalá haya aprendido la lección".