Si bien el equipo Mercedes ha logrado mostrarse mucho más competitivo en este tramo final de la temporada 2022 respecto a Red Bull, escudería que ya coronó a Max Verstappen como campeón y ganó el campeonato de cosntructores, y Ferrari, dentro del equipo saben que no han colmado las expectativas por completo.

Toto Wolff, jefe de la escudería, dijo que en el transcuro del año han cometido errores y equivocaciones que se han vuelto una molestia para él y todo el equipo, pero que han sabido entender que esa molestia y ese fastidio solo debe ser evaluado a nivel profesional y no personal.

También se refirió a la posibilidad de ampliar el vínculo contractual con Lewis Hamilton, algo que el propio piloto británico reconoció que le gustaría que suceda. En relación a ello, cree que el 7 veces campeón de Fórmula 1 todavía puede permanecer en la élite siempre que lleve un estilo de vida sano y muy disciplinado.

Pero Toto Wolff también remarcó una realidad que puede ser dolorosa para Lewis Hamilton, de la que cree que el piloto es plenamente consciente. "No se deja llevar por sus emociones, como he visto con deportistas que creen que pueden durar eternamente e intentan aferrarse a ello. Sabe que un día dejará de ser el mejor. Eso aún no ha sucedido y está haciendo todo lo posible en cuanto a su rendimiento y su forma de vida para continuar", manifestó.