La parrilla de la Fórmula 1 tendrá importantes novedades en 2025 y una de ellas será Andrea Kimi Antonelli. Mercedes le dio un voto de confianza al piloto italiano de 18 años para reemplazar a nada más y nada menos que Lewis Hamilton, un movimiento algo arriesgado y que no sentó bien en algunos aficionados de la escudería que preferían a otro corredor más experimentado, como Carlos Sainz.

No obstante, Toto Wolff -jefe del equipo Mercedes– respaldó su decisión poniendo como ejemplo a Franco Colapinto en diálogo con el medio Auto Motor und Sport. Puntualmente, el austriaco manifestó: “Franco Colapinto también tuvo un impacto inmediato. De repente, todo el mundo se dio cuenta de que los jóvenes empezaban a un nivel muy alto“.

Toto Wolff se apoyó en Franco Colapinto para justificar la oportunidad a Andrea Kimi Antonelli (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Más adelante, completó sobre Antonelli: “El chico tiene 18 años y mucho talento, pero por supuesto tiene que madurar primero y cometerá errores, por lo que el riesgo es limitado. Vemos al 2025 como un año de transición y queremos prepararlo para el 2026, cuando todo empiece de cero para todos”.

No obstante, la temporada está compuesta de 24 carreras y difícilmente puedan mantener a Antonelli si los errores se vuelven algo recurrente. La Fórmula 1 ya demostró en varias ocasiones que es cruel y no tiene piedad con los pilotos cuando los resultados no llegan. En este contexto, en Argentina se ilusionan con la posibilidad de ver a Colapinto (piloto de reserva de Williams) en Mercedes si Andrea no da la talla.

ver también ¡Hizo historia! El impactante récord que firmó Franco Colapinto en la F1 2024

Mercedes y Williams tienen una alianza en la F1

En enero de 2024, ambas escuderías ampliaron su unión para que Williams siga usando la unidad de potencia de Mercedes hasta 2030. Además, estos dos equipos trabajan de manera conjunta y no sería de extrañar que Franco Colapinto sea cedido a las Flechas Plateadas en caso de que Andrea Antonelli no se adapte a la Fórmula 1. Es importante recordar que también existe la opción de Valtteri Bottas, quien regresó a Brackley como piloto de reserva tras su paso por Kick Sauber.

Publicidad

Publicidad

ver también Checo Pérez, expectante: los 6 pilotos de la F1 que finalizan su contrato en 2025

¿Cómo quedaron conformados los equipos de Mercedes y Williams para la F1 2025?

Mercedes:

Piloto 1: George Russell

Piloto 2: Andrea Kimi Antonelli

Piloto Reserva: Valtteri Bottas

Williams: