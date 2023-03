El próximo domingo se vivirá la primera carrera de la Fórmula 1 cuando se dispute el Gran Premio de Bahrein. Por otro lado, a días para el inicio de la temporada, Checo Pérez envió una advertencia al interior de Red Bull, por lo que un excampeón del mundo de la máxima categoría fue a darle un baño de realidad al mexicano.

"Siempre es importante trabajar en equipo. Si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito, yo tampoco lo daré", comentó el corredor tapatío a MotorSports. Y agregó: “Creo que ya lo hemos hablado (con Max Verstappen) y tenemos una relación muy transparente. Al final es importante dejar todo esto atrás porque tenemos que trabajar como un equipo. Va a ser una temporada muy intensa, con seis autos peleando el campeonato, entonces va ser muy importante trabajar como equipo”.

Por otro lado, luego de las fuertes declaraciones del Checo Pérez, quien lo criticó fue Mika Hakkinen, campeón del mundo en la F1, al marcar que debe admitir que no es mejor que Verstappen. “No llegas tan lejos si no crees que eres rápido. Pero cuando tienes a un compañero como Max, tienes que ser realista y mirar en el espejo. Tienes que admitir que no puedes vencer a Max. Se necesita algo casi sobrenatural para vencer a Max. Pérez será segundo. No hay dudas al respecto", comentó a Unibet.

Y agregó: “Pérez es un buen compañero de equipo. Tiene permitido ser el travieso. Parece ser muy obediente. Lo que quiero decir con travieso es que algunas veces el equipo le pide hacer cosas, como hacer ir más lento a otros, y a Sergio no le importa". A su vez, marcó que el neerlandés es el mejor y se preguntó si hay alguien mejor.

“Verstappen es un piloto muy fuerte, siempre lo ha sido. Ha trabajado muy duro para ser el piloto que es hoy. ¿Existe alguien actualmente más rápido que él en la pista? Lo dudo, no creo que haya. Los campeonatos han reforzado la confianza que tiene en sí mismo", cerró Mika Hakkinen sobre lo que vivirá Red Bull en el 2023.