Así está hoy el padre de Checo Pérez luego del preinfarto que sufrió durante el GP de Azerbaiyán

El final de la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán fue uno de los más dramáticos de la temporada. Oscar Piastri, Charles Leclerc y Checo Pérez lucharon por el primer puesto durante toda la carrera, hasta que Carlos Sainz entró en escena y cambió la ecuación.

ver también ¿Gran Premio de Singapur está en riesgo? Red Bull trabaja contrarreloj para salvar participación de Checo Pérez

Puntualmente, el piloto español de Ferrari se unió a la lucha cuando se acercaba la bandera a cuadros y terminó protagonizando un accidente con Sergio Pérez en la vuelta 50 de 51. Esto no solo le quitó al tapatío la posibilidad de volver a subir a un podio, sino que también lo eliminó de la carrera y no pudo sumar ni un punto para Red Bull.

Checo no pudo ocultar su enojo y se bajó de su monoplaza para reclamarle ahí mismo, aunque la FIA no terminó sancionando a Sainz por considerarlo “un incidente de carrera”. No obstante, una de las personas que más sufrió este accidente fue Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio.

Publicidad

Publicidad

La imagen de Antonio Pérez Garibay hospitalizado

Luego del último Gran Premio de la Fórmula 1, que tuvo lugar en el circuito callejero de Bakú, se dio a conocer que Antonio sufrió un preinfarto justo después del accidente de su hijo y se desmayó.

Él mismo manifestó después de la carrera en declaraciones recogidas por Racing News 365: “Todo ocurrió después del accidente. El shock pudo haber causado esto. Ya me están revisando el corazón para ver por qué me desmayé“. Como consecuencia de su preinfarto, el exdiputado al Congreso de la Unión de México fue internado y ahora se conoció su estado actual.

Publicidad

Publicidad

ver también Uno por uno: los conflictos entre Checo Pérez y Carlos Sainz durante el fin de semana en Azerbaiyán

El padre de Checo Pérez recibió el alta luego del preinfarto que sufrió durante el GP de Azerbaiyán

La Scudería Pérez informó este miércoles 18 de septiembre a través de un comunicado que el padre de Checo Pérez ya se encuentra bien tras haber sido hospitalizado por un preinfarto luego del accidente de su hijo en el Gran Premio de Azerbaiyán.

“Después de haber permanecido varios días hospitalizado, el señor Antonio Pérez Garibay ha sido dado de alta y se encuentra en su hogar, donde continuará con su proceso de recuperación en compañía de sus seres queridos”, se lee en el escrito publicado.