Charles Leclerc se siente "frustrado" antes del GP de Italia por esta razón

El Gran Premio de Italia es la casa de Ferrari. El Autódromo de Monza se tiñe de rojo cada vez que la Fórmula 1 aterriza allí y los tifosi de la escudería de Maranello esperan que tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz obtengan un buen resultado en la carrera del domingo.

ver también Se confirma la crisis de Red Bull: la peor clasificación de Verstappen y Constructores en peligro

Si bien la Clasificación tuvo como grandes protagonistas a Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren, los pilotos de Ferrari no quedaron tan lejos en la parrilla de salida y largarán 4° y 5°, respectivamente. No obstante, Leclerc aseguró estar frustrado a horas del Gran Premio.

Luego de la Qualy, Charles dialogó con el Canal+ de Francia y no pudo ocultar su descontento. En primera instancia, aseguró que su coche “no es lo suficientemente rápido” y luego confesó: “Me siento frustrado porque durante todo el fin de semana hemos tenido el mismo problema en las curvas 1 y 2, y no hemos conseguido solucionarlo. Así que ahí lo tienen, no podíamos esperar más. Estamos nuy decepcionados, pero así son las cosas”.

Charles Leclerc se toma la cabeza (IMAGO)

Más adelante, el monegasco rescató: “Todavía podemos jugar nuestras cartas mañana porque todos estamos muy cerca en términos de ritmo. Pero hay frustración, especialmente aquí en Monza. Traemos evos específicamente para este circuito y ni siquiera eso es suficiente para ir por los McLaren“. Y lamentó: “Ha sido un fin de semana que no ha estado a la altura de nuestras expectativas“.

La parrilla de salida para el Gran Premio de Italia

Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Sergio Pérez (Checo Pérez) Alex Albon (Williams) Nico Hulkenberg (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Daniel Ricciardo (RB) Kevin Magnussen (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Esteban Ocon (Alpine) Yuki Tsunoda (RB) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Williams) Valtteri Bottas (Kick Sauber) Guanyu Zhou (Kick Sauber)

Publicidad

Publicidad

ver también Vowles, director de Williams, justifica la elección de Colapinto y da una mala noticia a los fans argentinos

¿Cuándo fue la útlima vez que Charles Leclerc ganó una carrera de la F1?

La última vez que Charles Leclerc ganó una carrera de la Fórmula 1 fue el pasado 26 de mayo en el Gran Premio de Mónaco. En aquella oportunidad, el piloto de 26 años se hizo fuerte en su tierra natal y ahora intentará nutrirse de la misma manera con el apoyo del público italiano en Monza.