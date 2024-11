El mexicano no tuvo la carrera esperada en Las Vegas y, tras la misma, lanzó un mensaje para Red Bull, adjudicándole la responsabilidad.

Checo Pérez volvió a dejar dudas luego del Gran Premio de Las Vegas. Mientras los rumores sobre su futuro son tema principal en Fórmula 1, el mexicano acabó décimo en la antepenúltima carrera de la temporada y, tras la misma, se mostró optimista de cara al futuro, aunque también lanzó un recado para Red Bull.

En los tiempos recientes, la continuidad de Sergio en la escudería fue puesta en duda, y aún no hay una resolución al respecto. En medio de ello, el mexicano sigue sin convencer con sus rendimientos en la temporada, lo cual hace que los altos mandos del club no estén contentos con él.

De hecho, el GP de Las Vegas dejó a Checo nuevamente bajo la lupa de quienes toman las decisiones. Sin embargo, el tapatío se mantiene con confianza de cara a las últimas dos carreras de la temporada, aunque también aprovechó para lanzar un cuestionamiento al equipo.

Checo Pérez, optimista pero crítico con Red Bull

“Tengo buena confianza y estamos cerca de darle vuelta a esto”, comenzó diciendo Pérez tras el Gran Premio de Las Vegas. “Fuimos competitivos en cada sesión del fin de semana, pero el problema siempre fue a una vuelta y esperamos que en una carrera más normal como Catar estemos de vuelta”, continuó.

Sin embargo, acto seguido, el mexicano se mostró disconforme con la estrategia utilizada: “Obviamente después de la carrera sabemos cuál es mejor estrategia, pero no esperábamos esa degradación. La estrategia con la que fuimos perjudicó bastante. Usamos el mejor neumático cuando la pista estuvo peor, degradamos mucho y eso nos perjudicó bastante”.

La felicitación de Checo para Max Verstappen por su título

Por supuesto, Sergio no dejó pasar la oportunidad para congratular a su compañero de equipo. “Max creo que ha hecho la temporada más increíble de un piloto que he visto, porque no tuvimos el mejor auto y ha sido Max quien hizo la diferencia e hizo un año impresionante. Felicidades para él y se merece todo el éxito que ha tenido”, comentó Pérez.