Las encuestas entre Donald Trump y Kamala Harris para la presidencia de Estados Unidos están muy igualadas y todo apunta a que podría ser una de las elecciones más reñidas en el país americano. La campaña política de ambos sigue adelante y, en este contexto, la candidata demócrata se hizo un lugar para hablar de una de sus grandes pasiones: la Fórmula 1.

Kamala participó del programa ‘The Howard Stern Show’ y el conductor –Howard Stern– le consultó por su reconocido fanatismo por el ‘Gran Circo’. “¿Por qué te gusta tanto la Fórmula 1? Esos tipos solo se la pasan dando vueltas una y otra vez”, le preguntó.

Fue entonces cuando Harris le respondió: “Es muy buena. La amamos, toda mi familia ama la Fórmula 1”. En la mísma línea, quiso dejar en claro que su gusto público por la F1 no tiene que ver con una estrategia de campaña política y agregó: “De hecho, no he podido ver muchas carreras recientemente porque me encuentro en campaña y también por la diferencia de horario dependiendo de dónde corran”.

¿Cuál es el piloto de la F1 favorito de Kamala Harris?

En ‘The Howard Stern Show’ fueron más allá y le preguntaron a Kamala Harris por su piloto favorito de la Fórmula 1: “Desde luego que Lewis Hamilton“, respondió la candidata demócrata sin dudar.

Lewis Hamilton, piloto de Mercedes (IMAGO)

Acto seguido, el conductor del programa reveló que no sabe quién es el heptacampeón; a lo que Harris completó: “Dejará Mercedes. ¿No sabes? ¿No ves Fórmula 1? ¿No? Deberías darle una oportunidad, te podría atrapar. Una vez que empiezas a verla…”.

