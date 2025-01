"La Fórmula 1 está terminada para Checo Pérez, nunca volverá"

Sergio Pérez rompió el silencio la semana pasada en la Feria de León. Casi un mes después de su salida de Red Bull Racing, el oriundo de Guadalajara comentó sus planes a futuro y reveló que tomará una decisión sobre su carrera en los próximos seis meses. No obstante, aunque no dio demasiadas precisiones, lo que sí dejó en claro es que no descarta para nada su regreso a la Fórmula 1.

Su padre, Antonio Pérez Garibay, también habló al respecto y declaró en la misma línea, tanto así que aseguró en declaraciones para Daniel Panelo: “Lo que viene será histórico, se los aseguro. Vienen cosas muy grandes para los Pérez, lo único que te digo es que los Pérez no hemos abandonado la Fórmula 1“.

Esto llevó cierta calma a los aficionados de Checo y ya sueñan con un retorno, ya sea este mismo 2025 como reemplazo de alguno de los pilotos de la parrilla o en 2026, año en el que terminan varios contratos y en el que también se sumarán dos asientos adicionales por el arribo de Cadilac a la Fórmula 1. Ahora bien, un campeó de la Máxima sepultó al mexicano sobre sus chances de volver al Gran Circo.

Se trata de Jacques Villeneuve, ganador de la F1 en 1997 con Williams. Puntualmente, el canadiense dio una entrevista para Action Network y dijo sobre Checo: “Sergio Pérez debería tomar el dinero y disfrutar de la vida. Hacer carreras de resistencia. La F1 está terminada. Nunca volverá. En realidad estaba acabado y entonces Red Bull lo tomó“.

Checo Pérez se toma la cabeza con el traje de Red Bull (GETTY IMAGES)

No conforme con ello, continuó: “Cuando Red Bull lo tomó, eso le dio un poco de chispa, le dio el hambre que le hizo ir mucho mejor de lo que había ido. Ahora se ha apagado”. Sin embargo, no todo fue contra Checo, ya que también apuntó contra otro piloto de la familia Red Bull: Yuki Tsunoda. Para ser más precisos, sobre el japonés dijo que será el siguiente en abandonar la parrilla y que “solo está ahí por Honda”.

¿Qué opciones tiene Checo Pérez para 2025?

Tal como fue mencionado anteriormente, Sergio podría aspirar a alguna butaca que quede libre en la Fórmula 1 si alguna escudería toma la decisión de terminar el contrato de alguno de sus pilotos en plena temporada, algo factible tomando en cuenta que habrá varios rookies en 2025. Sin embargo, sacando la Máxima, Checo Pérez ya fue vinculado con la Fórmula E y el WEC (Campeonato Mundial de Resistencia).