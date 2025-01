El futuro de Checo Pérez en el automovilismo es una incógnita desde que rescindió su contrato con Red Bull. Por lo pronto, lo único seguro es que el mexicano no estará presente en la parrilla de la Fórmula 1 en esta temporada, al menos en el inicio de la misma.

La salida de Checo Pérez de Red Bull se anunció unos días después de correr en el Gran Premio de Abu Dhabi en 2024, pese a que el piloto tenía contrato hasta 2026. Desde que salió a la luz esta noticia se comenzó a especular sobre el futuro del mexicano en el automovilismo y finalmente el tapatío habló acerca de su situación.

“Es muy temprano para dar una respuesta de si pretendo volver a la Fórmula 1. Todo pasó muy rápido al final de la temporada pasada, no me esperaba dejar el equipo“, reconoció Checo Pérez en el Foro Mazda de la Feria Estatal de León, donde estuvo presente el piloto.

El tapatío reconoció que aprovechará su tiempo libre para disfrutar de estar con su familia y de hacer distintas actividades. Sin embargo, en algún momento Checo Pérez deberá decidir su futuro y dio una respuesta contundente cuando le preguntaron si volvería a la Fórmula 1.

“Si recibo un proyecto bueno e interesante, lo tendré en cuenta y me lo pensaré. Todo llegará a su debido tiempo. Por ahora, mi prioridad en los próximos meses es divertirme, hacer lo que no he podido, viajar, estar con mi familia”, comentó el piloto mexicano.

¿Cuándo comienza la temporada 2025 de la Fórmula 1?

Todavía restan dos meses para que comience la temporada 2025 de la Fórmula 1. El año de la categoría iniciará el próximo 14 de marzo, día en el que comenzarán las primeras prácticas libres en el Gran Premio de Australia. Allí, Max Verstappen iniciará su defensa al título y lo mismo con McLaren en cuanto a las escuderías.