El debut de Franco Colapinto fue furor en la Fórmula 1. La presencia del oriundo de Pilar en el Gran Premio de Italia significó el regreso de Argentina al campeonato más importante de automovilismo luego de 23 años y las repercusiones sobre su figura estuvieron a flor de piel durante todo el fin de semana en Monza.

ver también ¿Con Colapinto? Sauber confirma a los cuatro candidatos para el segundo asiento en 2025

Si bien lo más importante fue su auspiciosa primera carrera, en la que pasó del P18 al P12, Colapinto también estuvo en boca de los fanáticos en las redes sociales por su carisma afuera de la pista.

Franco ya era conocido por sus particulares declaraciones en las entrevistas de F2 y F3, y precisamente por eso le preguntó Christine Giampaoli Zonca (mejor conocida como Christine GZ), una reportera y piloto de carreras ítalo-española.

Ahora bien, antes de que le preguntara al respecto, Colapinto la interrumpió y le dijo: “Gracias por hacerme una nota, tenía muchas ganas de que me me hagas una nota vos. Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco acá en el paddock”.

A raíz de ese viral video, los fans no tardaron en establecer un vínculo entre ellos y recientemente a la periodista de DAZN le consultaron en Radio La Red si saldría con Franco Colapinto en una cita.

La respuesta de Christine GZ sobre si saldría con Franco Colapinto

“Es lindo, yo creo que él lo sabe. No pasa nada. Nosotros estamos trabajando… Me están intentando sacar cosas…”, respondió Christine a la inesperada pregunta. Además, dijo sobre Franco: “Alguien que dice lo que piensa y es muy simpático pues siempre es bienvenido“.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, reveló que el primer acercamiento entre ambos fue durante el Gran Premio de Italia: “La verdad que lo conocí porque en el paddock estaba toda su familia arropándolo, fue muy divertido. Estaba la risa, pero ahí quedó la cosa”.

ver también La advertencia de Fernando Alonso a Franco Colapinto para el Gran Premio de Singapur

¿Franco Colapinto tiene novia?

Si bien todavía no se sabe mucho sobre la vida privada del piloto argentino, portales como ‘El Destape’ o ‘Eltrece’ confirman que Franco Colapinto no tiene novia. Por el contrario, siempre según los citados medios, hasta hace poco mantenía una relación con la modelo Estelle Ogilvy, quien ahora está en pareja con otro piloto: Oliver Bearman.