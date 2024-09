El Gran Premio de Italia dejó una icónica victoria de Charles Leclerc con Ferrari, pero también una polémica protagonizada por la propia Scudería y Red Bull Racing. Luego de Monza, ambos equipos se quejaron contra McLaren y Mercedes, al punto de que pidieron que la FIA los investigue.

Puntualmente, el señalamiento contra estas dos escuderías tuvo que ver con una supuesta flexibilidad excesiva en los alerones delanteros. Helmut Marko -asesor de Red Bull- aseguró que los alerones de McLaren y Ferrari eran “muy distintos” al del resto de los coches de la parrilla.

Si vemos las últimas cinco carreras de la Fórmula 1 antes de Monza, todas ellas se habían repartido entre los equipos apuntados y las dudas sobre su superioridad empezaron a surgir. Sin embargo, la FIA tuvo una contundente respuesta para las quejas de Red Bull y Ferrari.

Lando Norris y Oscar Piastri en el Gran Premio de Italia (IMAGO)

¿Qué respondió la FIA a las quejas por los alerones de McLaren y Mercedes?

El máximo ente rector del automovilismo emitió un extenso comunicado a modo de respuesta a los señalamientos de Red Bull y Ferrari. “La FIA está examinando los alerones delanteros en cada evento con numerosas comprobaciones (conformidad de las superficies, conformidad de las deflexiones) con respecto al Reglamento Técnico de F1 pertinente. Actualmente, todos los alerones delanteros cumplen con la normativa de 2024“, reza uno de los párrafos.

En la misma línea, sobre el final del escrito, aseguraron que no hay planes para ninguna medida a corto plazo, pero sí están evaluando la situación pensando en el medio y largo plazo.

Por otro lado, Nicholas Tombazis -jefe de monoplazas- dijo al respecto en diálogo con Auto Motor und Sport: “No tomaremos ninguna medida antes de 2025, si es necesario. No solo tendría un gran impacto en la aerodinámica, sino también en la estructura de las piezas. Así que, incluso si anunciáramos hoy una nueva regla, los equipos no estarían listos para Abu Dabi”.