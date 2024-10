El piloto de McLaren destacó el talento del rookie argentino en sus primeras presentaciones, pero cree que todavía no es suficiente.

Este viernes regresa la Fórmula 1 con la primera -y única- Práctica Libre y la qualy del Sprint del Gran Premio de Estados Unidos. Los aficionados están expectantes por ver nuevamente a los coches rodando después de casi un mes y puntualmente si hay un lugar en el mundo en el que deseaban esta reanudación, es en Argentina. Franco Colapinto se ha convertido en toda una celebridad en dicho país desde su aparición en Monza y ahora los fans desean verlo nuevamente en acción a la espera de que se defina su futuro para 2025.

Colapinto ha superado las expectativas en sus primeras presentaciones y varias voces autorizadas ya opinan que debe quedarse en la máxima categoría. Uno de los últimos en hablar sobre Franco fue Lando Norris, quien no dudó en reconocer su talento. Sin embargo, el de McLaren asegura que “la Fórmulá no se trata solo de un fin de semana o dos fines de semana o tres fines de semana”. Y fue entonces cuando le remarcó cuál es la parte más difícil del ‘Gran Circo’ al rookie argentino.

“La parte difícil es la parte más larga de todo. Son las 24 carreras, no chocar el coche cada fin de semana, no cometer esos errores tontos, ayudar a tu equipo, ser un líder de equipo, no solo mirar esta temporada, sino mirar hacia el próximo año y saber cuándo hacer sacrificios para los años siguientes”, le advirtió Lando Norris a Franco Colapinto durante la conferencia de prensa oficial de la F1 antes del Gran Premio que se correrá en Austin, Texas.

¿Franco Colapinto chocó alguna vez en la F1?

Sí, Franco Colapinto estrelló su coche contra uno de los muros del circuito callejero de Bakú, durante la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino perdió el control de la parte trasera de su Williams en la cuarta curva y estrelló la parte izquierda del monoplaza contra el muro de contención. Ya en la carrera, el argentino se repuso con creces y finalizó octavo, consiguiendo así sus primeros puntos en la Fórmula 1.

Los resultados de Franco Colapinto hasta el momento en la Fórmula 1

Gran Premio de Italia: 12°

Gran Premio de Azerbaiyán: 8°

Gran Premio de Singapur: 11°

Horarios del viernes del Gran Premio de Estados Unidos 2024

Prácticas Libres 1 – Viernes 18 de octubre

México (CDMX): 11:30 hs

Colombia, Perú y Ecuador: 12:30 hs

Chile, Paraguay, Bolivia y Estados Unidos: 13:30 hs

Argentina, Uruguay y Brasil: 14:30 hs

España: 19:30 hs

Qualy Sprint – Viernes 18 de octubre