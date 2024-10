El experimentado piloto australiano no será parte de la parrilla este fin de semana en Austin, Texas. A continuación, conoce el motivo.

Ya está todo listo para el Gran Premio de Estados Unidos 2024. Luego de una larga espera, la Fórmula 1 volverá a las pistas este viernes 18 de octubre en el Circuito de las Américas. Esta cita no solo marcará el regreso del ‘Gran Circo’, sino también de las carreras Sprint, un innovador formato que se instaló en 2021 para potenciar el espectáculo y que parece haber llegado para quedarse. Ahora bien, todo esto llegará acompañado de una gran novedad.

¿Por qué no corre Daniel Ricciardo en el Gran Premio de Estados Unidos 2024?

La parrilla sufrirá un cambio respecto a lo que fue la última carrera en Singapur. Para ser más precisos, Daniel Ricciardo brillará por su ausencia y no estará en el Gran Premio de Estados Unidos 2024 porque ya no pertence a RB Formula One Team. Tras el P18 del experimentado piloto con pasado en McLaren, Red Bull y Renault, entre otros, en Marina Bay, la escudería decidió despedirlo y ahora su lugar lo tomará Liam Lawson.

¿Cómo afecta la salida de Daniel Ricciardo en el futuro de otros pilotos de la F1?

La mayoría de equipos ya confirmaron quiénes serán sus pilotos para la temporada 2025. De hecho, actualmente solamente hay un lugar vacante en Kick Sauber (Audi a partir de 2026) y jóvenes como Franco Colapinto, Mick Schumacher o Gabriel Bortoleto luchan por ese asiento. No obstante, la salida de Daniel Ricciardo de RB sobre el cierre de esta temporada podría abrir otra vacante.

Liam Lawson tomó el lugar del australiano, pero nada le garantiza que seguirá fijo en ese sitio fijo en 2025. Si lo hace bien, podría incluso aspirar a tomar el asiento de Sergio Pérez; mientras que si lo hace mal, RB podría priorizar darle la oportunidad a otro joven piloto, como puede ser Franco Colapinto, quien está deslumbrando con Williams en sus primeras presentaciones como rookie. De hecho, incluso si Lawson no convence y Red Bull todavía quiere desprenderse de Checo para darle lugar a una cara joven, el argentino sería el favorito.

Últimos 10 resultados de Daniel Ricciardo en la F1

Gran Premio de Singapur: 18°

Gran Premio de Azerbaiyán: 13°

Gran Premio de Italia: 13°

Gran Premio de Países Bajos: 12°

Gran Premio de Bélgica: 10°

Gran Premio de Hungría: 12°

Gran Premio de Gran Bretaña: 13°

Gran Premio de Austria: 9°

Gran Premio de España: 15°

Gran Premio de Canadá: 8°

¿Qué dijo Liam Lawson tras ser confirmado en RB?

“Me dijeron en Bakú. Siempre supe que el deseo era darme una oportunidad, y lo sé desde el año pasado, me dijo personalmente Christian Horner. Sabía que querían darme una oportunidad en algún momento y confié en eso”, comenzó contando Lawson en declaraciones recogidas por ‘Car and Driver‘. En la misma línea, catalogó este ascenso como “un alivio” tanto para él como para su familia. Cabe recordar que Liam ya había tenido una corta experiencia en RB, justamente reemplazando a Dani Ricciardo por lesión.

