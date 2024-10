¿Por qué Esteban Ocon decidió quitarle la vuelta rápida a Franco Colapinto estando 18°?

Franco Colapinto completó otra gran carrera en la Fórmula 1. Si bien no había grandes expectativas para Williams este fin de semana en Austin, el argentino remontó desde el 15° hasta el 10° para otorgarle un punto a la escudería británica en el Campeonato de Constructores. Ahora bien, el rookie estuvo a minutos de sumar dos unidades en lugar de una, pero Esteban Ocon, de Alpine, se encargó de que esto no fuera así.

Luego de superar a Pierre Gasly en la décima posición, Colapinto registró la vuelta rápida y todo apuntaba a que nadie se la robaría. De esta manera, Franco se estaba asegurando dos puntos, pero en el ocaso de la carrera Esteban Ocon pasó por boxes para cambiar a neumáticos blandos y se terminó quedando con la vuelta rápida del Gran Premio de Estados Unidos. Ahora bien, ¿de qué le sirvió a él si no quedó dentro del Top 10?

¿Por qué Esteban Ocon decidió quitarle la vuelta rápida a Franco Colapinto?

Como es sabido, los pilotos que registren la vuelta rápida solamente sumarán un punto extra siempre y cuando finalicen entre los primeros 10. En el caso de Ocon esto era imposible, ya que la consiguió en el final de la carrera y estando 18°. Sin embargo, aunque no pudo añadir una unidad a su cuenta, sí se benefició de que Colapinto no lo hiciera.

Si Franco conseguía ese punto, superaba a Esteban Ocon en la tabla del Mundial de Pilotos 2024. Por el contrario, ahora están los dos igualados con cinco unidades. En la misma línea, el francés evitó que Williams estire su ventaja sobre Alpine a seis unidades en el Campeonato de Constructores. Es decir, a pesar de que no sumó para él, el hecho de quitarle la vuelta rápida a Colapinto terminó siendo beneficioso.

La divertida ‘queja’ de Colapinto con Ocon por haberle quitado la vuelta rápida

Luego de la carrera, Franco Colapinto platicó con los medios en zona de prensa y expresó: “Más que positivo el día pero hubiese tenido la vuelta rápida si no me la sacaba este, el francés, (por Ocon). ¡Qué me la devuelva! ¿Para qué entra a boxes? Gastan gomas… qué cuiden el planeta, boludo“.

Sin embargo, esto no quedó ahí, ya que Esteban Ocon se pronunció al respecto: “Lo lamento por él porque lo merecía, para ser justo, pero así es como es. Es una batalla por todo al final y un punto es un final en el top 10, así que es muy importante”. Luego, en sus redes sociales publicó una historia y mencionó a Colapinto ratificando su postura sobre la vuelta rápida: “Perdón a Franco, se lo merecía”.