Franco Colapinto está superando las expectativas en sus primeras presentaciones en la Fórmula 1. El argentino pasó a ser piloto oficial de Williams en reemplazo de Logan Sargeant a partir del Gran Premio de Italia y en apenas tres carreras ya sumó puntos para la escudería británica.

El valor agregado es que dichas unidades las consiguió en Bakú, uno de los circuitos más complejos del calendario. Por si fuera poco, una semana más tarde se quedó a las puertas de volver a sumar en el GP de Singapur, otra de las citas más exigentes de la temporada, pero una parada tardía en boxes le quitó esa chance luego de una brillante largada.

Su irrupción no está pasando desapercibida en la categoría y cada vez son más los que se suman a elogiarlo por lo mostrado a sus 21 años. James Vowles, Guenther Steiner, Checo Pérez o Helmut Marko son solo algunas de las personalidades que ya hablaron maravillas del rookie argentino, pero ahora hubo un expiloto que fue más allá y lo comparó con Max Verstappen.

“Franco Colapinto es el Max Verstappen argentino”

Esta frase fue dicha por Miguel Ángel Guerra, expiloto de la Fórmula 1. El argentino participó de un puñado de carreras en la temporada de 1981 para la escudería Osella y en las últimas horas declaró en diálogo con Infobae: “Tenemos un piloto impresionante. (Colapinto) es el Verstappen argentino”.

Miguel Ángel Guerra fue parte de la temporada 1981 de la F1 (IMAGO)

No obstante, las comparaciones de Guerra no quedaron allí, ya que hasta le encontró similitudes con Niki Lauda. “Hay una anécdota de Niki Lauda que me hace acordar a Franco. Una vez en Silverstone, él quería ver cómo hacía las curvas Ronnie Peterson y le dineron que era imposible hacer sus tiempos, pero lo logró. Veo en Franco algo parecido“, confesó.

