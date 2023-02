Una de las críticas al trabajo integral de Selecciones Nacionales es que sus entrenadores no acuden a ver partidos, no visitan clubes para conocer metodologías de trabajo y no dialogan con cuerpos técnicos para una buena relación en aras de apoyar a los combinados nacionales. Ese estigma no cabe con Pedro López, entrenador de la Selección Mexicana Femenil.

En octubre de 2022 fue presentado como timonel tricolor. Este 2023 inició con un plan de acercamiento con equipos de la Liga MX Femenil. Ha visitado planteles y campos de entrenamiento. Por ejemplo, lo hizo durante el mes de enero con Pumas Femenil. Sin embargo, su visoría y aproximación se extiende.

A lo largo de esta semana acudió a las instalaciones de Juárez Femenil, el equipo revelación del actual torneo. Sostuvo una conversación con Mila Martínez, entrenadora de Bravas. Cabe mencionar que la institución fronteriza aporta dos jugadoras a la primera convocatoria tricolor del presente año: Miah Zuazua y Myra Delgadillo.

Por supuesto que se espera que las visitas sean en todos los clubes y que sean habituales ante la aproximación de competencias que tengan a la Selección Mexicana como protagonista, esto debido a que debe existir una buena comunicación entre cuerpos técnicos cuando haya futbolistas convocadas.

En su primera lista de 2023, Pedro López llamó a siete futbolistas del América Femenil y a Charlyn Corral (vetada durante la gestión de Mónica Ocampo) para encarar la Revelations Cup contra las selecciones de Nigeria, Costa Rica y Colombia.