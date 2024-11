Han pasado décadas de esto, y si bien las mujeres han ido peleando y ganando espacios en el deporte, no hay que perder de vista a la Liga MX Femenil, para que el apoyo a esta competencia no pare .

Porque poco a poco el futbol femenil mexicano y en específico la Liga MX Femenil, con tan solo 7 años ha demostrado que tiene mucho que ofrecer al público , que hasta hace unas décadas, consideraba este como un deporte no apto para las mujeres.

Y como local, el Pachuca Femenil ha vencido en 3 ocasiones a Juárez, que en el Estadio Hidalgo simplemente no ha podido con la letalidad de unas Tuzas que tienen en Corral, a una máquina de hacer goles .

Esto indica que en efecto, las Bravas de Juárez la tienen complicada ya que no llegan a este partido como las favoritas, aunque en la Liga MX Femenil, las sorpresas ocurren, como la del duelo de ida que le ganaron al Pachuca 1-0 .

El partido de Pachuca Femenil vs Juárez Femenil nos dará una tarde de domingo llena de emociones, por lo que en este artículo te hablamos del pronóstico e historial de este encuentro , y te decimos por qué estos datos son tan importantes.

Soy Walter Estrella y llevo más de 14 años como periodista, en los que me he apasionado del deporte femenil. Pues es un sector que debería ser visibilizado y reconocido por las grandes hazañas que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Y en México no es la excepción, pues contamos con destacadas deportistas que tienen grandes historias y vivencias de superación, así como resiliencia, que deben exponerse para inspirar a otras.