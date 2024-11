En el marco de un torneo amistoso organizado por Sergio Agüero, se dio una jugada de un viejo conocido de Rayados de Monterrey que terminó con la expulsión inmediata del ex jugador. De manera amateur, el futbolista vio la roja y se fue del partido de manera anticipada.

ver también Malas noticias: Rayados y Martín Demichelis pierden un jugador clave para todo el 2024

Esta competencia de carácter amistoso busca reunir a los mejores equipos de barrio de la Argentina con la participación de influencers, ex futbolistas e incluso futbolistas profesionales, que disputarán partidos de futbol 7del 15 hasta el 24 de noviembre.

Publicidad

Publicidad

Así explicaba la razón de ser del torneo el Kun: “Sé que muchos equipos de barrio quisieran participar de un torneo con un buen premio. Hay chicos que no tuvieron la chance de llegar a Primera División y tendrán la posibilidad de jugar como en el potrero, pero televisado y mucho más profesional“. Y agregó: Quiero que se diviertan, que la pasen bien y sea una experiencia única para ellos”.

Sin embargo, en el partido entre La Farma vs. Team Oeste, una jugada llamó la atención de todos. La trasmisión de ESPN mostró una jugada donde José María Basanta, ex jugador e ídolo de Rayados realizaba una dura entrada al pecho contra su rival. El árbitro no dudó y lo expulsó.

Publicidad

Publicidad

Muchas figuras del futbol están ligadas en el torneo: Leandro Paredes (Presidente de Team Oeste), Nicolás Otamendi (Presidente de Las Piedras), Thiago Almada (Presidente de El Guayo F.C.), Carlos Tevez (Presidente de Fuerte Apache), Gastón Fernández (Presidente de Montereyes), Augusto Fernández (Presidente de Área Sport Team).

ver también ¿Menos de lo esperado? Anticipan la sanción a Lucas Ocampos por la roja en Rayados vs. León

¿Qué premios tiene la Copa Potrero que organiza Sergio Agüero?

Con un formato profesional y televisado, los equipos barriales se unirán a distintos ex jugadores reconocidos a nivel nacional para competir por importantes premios económicos. Un total a entregar de 350 mil dólares: campeón $210.000, subcampeón $50.000, tercer y cuarto puesto $25.000 cada uno y quinto al octavo lugar $10.000 cada uno.