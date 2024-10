La Liga MX atraviesa una fuerte crisis, la cual genera mucha preocupación en todos sus clubes. Resulta que el Apertura 2024 está dejando récords negativos en cuanto a la asistencia de fanáticos a los estadios. Y en medio de esta situación, Ricardo La Volpe señaló cuál es la principal razón.

A lo largo del actual certamen, en muchas veces se ha visto que las diferentes aficiones no han estado junto a sus equipos. Sin ir más lejos, Club América, actual bicampeón del futbol mexicano, ha tenido una entrada muy pobre. Y si bien es cierto que su cambio de localía influye, es una imagen que se repite.

Tal es así que prácticamente todos los clubes, a excepción de unos pocos, han seguido con esa misma situación de las Águilas. Es por eso que se han encendido las alarmas en las propias directivas como así también en la Liga MX. Sin embargo, mientras reina la preocupación, La Volpe tiene la clave.

Ricardo La Volpe no está de acuerdo con el presente de la Liga MX (IMAGO)

La explicación de Ricardo La Volpe a la poca entrada de la Liga MX

En una entrevista con ‘Mediotiempo’, el entrenador dio su opinión, principalmente enfocada en los clubes más modestos. “Al margen de que no tienen buenos equipos, hay una contra que antes no había: que hoy no hay descensos”, comenzó asegurando Ricardo, orientando su posterior explicación.

“Por lo menos dales el descenso, que jueguen con presión. Todos esos equipos juegan relajados. ¿Cuál es la presión de esos equipos?”, continuó. No es la primera vez que el argentino se expresa en contra de la ausencia de descensos, lo cual mantiene en la actualidad.

“No hay en el mundo campeonatos sin descensos. En todos lados ponen el descenso, porque tienen que tener una presión. La gente no va a querer que se vaya al descenso. Que se queden sin equipo a ver si se van a poner contentos. Antes cuando había descenso por lo menos no querían descender y los estadios estaban más llenos”, concluyó.